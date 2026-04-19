Viranşehir’de 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 4 gün boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
19.04.2026 12:36
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 4 gün boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, 29 kişi hakkında işlem başlattı.
