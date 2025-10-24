HABER

Vücut ısısı nedir, normal değer kaçtır?

Bir insanın vücut sıcaklığı çeşitli nedenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Aynı şekilde farklı insanların vücut ısılarının dereceleri de birbirlerinden farklı olabilir. Kişilerin normal kabul edilen vücut sıcaklık derecelerini ölçebilmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

İnsanların genel sağlıklarını anlayabilmek, anlık sağlık durumlarını tespit edebilmek için kontrol edilen durumlarından biri de vücut ısılarıdır. Kişilerin vücut sıcaklıkları genel olarak bir hastalık sebebi ile meydana gelen geçici artış ya da düşüş olacak şekilde değişkenlik gösterebilir. Yüksek ateş genel olarak kendiliğinden birkaç gün içinde geçebilir ancak yine de vakit kaybetmeden doktora danışmak gerekir. Ateşin düşürülebilmesi için reçetesiz ilaç kullanımından kaçınılması gerekmektedir. Vücudun çeşitli bakteriler ile savaşması süreçlerinde de vücut ısısında değişiklik gözlemlenebilmektedir.

Vücut ısısı nedir?

Yaşamsal bir gösterge olan vücut ısısı kişinin cinsiyetine, aktivite durumuna, sıvı alımı ya da besin tüketimine, gün içinde hangi saate olunduğuna hatta genetik nedenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Kadınlarda adet döneminde yükselebilen vücut ısısı çeşitli bakteriler ve enfeksiyonlar ile hastalıklar nedeni ile de yükselebilmektedir.

Ateş ölçümü farklı yöntemler kullanılarak yapılabilir. Bu yöntemler şunlardır:

  • Rektal içsel ölçüm ile anüsten
  • Oral ölçüm ile ağızdan
  • Koltuk altından
  • Kulaktan
  • Rektal içsel ölçüm ile vajinadan
  • Üre örneğinden
  • Alından

Vücut ısısının normal değeri kaçtır?

Normal vücut sıcaklığı ölçümün yapıldığı yere ve ısı ölçüm yöntemine göre değişebilmektedir. Örnek olarak normal vücut ısısı derecesi koltuk altından ölçüm yapılırsa 36,5 derece ya da 37 derece arasında olabilir. Ancak bu derece kulaktan ölçüldüğü zaman 35 derece civarında da olabilir. İki derece de normal vücut sıcaklığı oranı olarak kabul edilmektedir.

Vücut sıcaklığını ölçebilmek için iki farklı yöntemden bir oral yol diğeri ise içsel bölgelerdir. Bir kişinin ortalama vücut sıcaklık derecesi oral ölçüm ile 37 derece civarında rektal ölçüm ile ise 37,5 derece civarında olabilir. Ancak vücut sıcaklığı dereceleri ortalama değerlerden 0.5 derece bir oranla sapma gösterebilmektedir.

