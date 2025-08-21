HABER

Washington'da acil durum ilan etmişti! Ulusal Muhafızlar sokağa çıktı! Trump: "Gece ordu ve polis ile birlikte devriye gezeceğim"

ABD Başkanı Trump, önceki hafta aldığı bir kararla "Washington'da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek" gibi gerekçelerle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente 800 kadar Ulusal Muhafız sevk ettirmişti. Ulusal Muhafızlar görevlerinin ilk günlerinde çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Kararın ardından protestolar da yapılırken, Trump, gece saatlerinde başkent Washington DC'de polis ve ordu güçleriyle birlikte devriyeye katılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo programında geçtiğimiz hafta Ulusal Muhafızları sevk etme kararı aldığı başkent Washington DC'de polis ve ordu güçleriyle birlikte sokaklarda devriye gezeceğini açıkladı.

"POLİS VE ORDU İLE BİRLİKTE DIŞARI ÇIKACAĞIM"

Trump, "Bu gece polis ve tabii ordu ile birlikte dışarı çıkmayı düşünüyorum" dedi.

Beyaz Saray'dan bir yetkili de Trump'ın planlarına ilişkin detayların kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.
Trump, şiddet suçlarında yaşanan artış gerekçesiyle başkanlık yetkilerini kullanarak başkente binlerce Ulusal Muhafız ve federal ajan sevk etmişti. Şehir yetkilileri ise şehirde suç ve şiddetin arttığı iddialarını reddederek, şiddet içeren suç oranlarının zirveye ulaştığı 2023 yılından bu yana ciddi bir düşüş kaydettiğini savunmuştu.

Trump'ın polis güçleri ve Ulusal Muhafız birlikleriyle birlikte devriyeye çıkma kararı, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in dün başkentteki Union Station'da Ulusal Muhafızları ziyaret etmesinden sonra geldi. Vance, yaptığı açıklamada, "Tam da burada, Union Station'da serseriler, uyuşturucu bağımlıları, kronik evsizler var. Ailelere saldıran, insanları tehdit eden, şiddet uygulayan akıl hastaları var. Ve bu çok uzun zamandır devam ediyor" demişti.

BAŞKAN YARDIMCI VANCE'DEN DENETİM

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, başkent Washington'a "güvenliği artırmak" amacıyla yerleştirilen Ulusal Muhafızları görev yerlerinde denetledi.

Vance ile Hegseth'in ziyaretleri sırasında terminalin çevresinde toplanan çok sayıda gösterici ise "Washington'a özgürlük" şeklinde sloganlar atarak Başkan Donald Trump'a ve onun politikalarına tepkilerini ortaya koydu.

Ulusal Muhafızlarla sohbet eden ve onlara hamburger ikram eden Vance, "Kente biraz hukuk ve düzeni geri getirdik." diyerek, Washington'ın artık suçla ve evsizlerle anılan bir başkent olmayacağını vurguladı.

'ACİL DURUM' İLAN ETMİŞTİ

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" olarak ilan ettiğini duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı. (AA-İHA)

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
