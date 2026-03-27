HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

WhatsApp'a 6 yeni özellik birden! Artık eskisi gibi olmayacak

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanan 6 yeni özelliğini duyurdu. Bu özellikler, birçok güncel probleme çözüm getiriyor.

Enes Çırtlık

WhatsApp, kapsamlı bir yeni özellikler paketi duyurdu. Yeni özellikler, zaman içinde biriken fotoğraf, video ve mesajların yarattığı depolama sorunlarından, platformlar arası sohbet aktarımına kadar birçok güncel probleme çözüm getiriyor. İşte o özellikler...

DEPOLAMA ALANINDA YER AÇMAK ARTIK DAHA KOLAY

WhatsApp sohbetleri zamanla büyüyerek telefonların depolama alanında ciddi bir yük oluşturabiliyor. Yeni güncellemeyle birlikte artık büyük dosyaları doğrudan sohbetin içinde bulup silebilecek, konuşmanın tamamını silmek zorunda kalmadan gereksiz medyaları temizleyebileceksiniz. Bunun için bir sohbet adına dokunup Depolama Alanını Yönet’i seçeneğine girmeniz yeterli oluyor. Ayrıca bir sohbeti temizlerken yalnızca medya dosyalarını temizleyip sohbet geçmişini tutmayı da seçebiliyorsunuz.

IOS KULLANICILARINA ÇİFT HESAP MÜJDESİ VE SOHBET AKTARIMI

Android cephesinde bir süredir kullanımda olan "bir telefonda iki hesap" özelliği nihayet iOS kullanıcılarına da sunuluyor. Artık iPhone sahipleri de iş ve özel hayatlarını ayırmak için çift telefon taşımak yerine, tek bir cihaz üzerinden iki farklı WhatsApp hesabına giriş yapabilecek. Hangi hesapta olduğunuz ise alt sekmede yer alan profil resminiz sayesinde anlaşılabilecek.

Ayrıca platformlar arası sohbet aktarımı kolaylaştırıldı. Sadece aynı işletim sistemleri arasında değil, iOS'ten Android'e geçişlerde de sohbet geçmişinin aktarılması gerçekleştirilebilecek.

META AI İLE FOTOĞRAF RÖTUŞLARI

Yapay zeka WhatsApp'a da entegre oluyor. Meta AI ile artık göndermeden önce doğrudan sohbet içinde fotoğraflarınıza rötuş yapabileceksiniz. Dikkat dağıtan unsurları kaldırma, yeni bir arka plan ekleme veya eğlenceli bir stil uygulama işlemleri kolayca yapılabilecek. Ancak Meta AI özelliklerinin şu an için tüm kullanıcıların kullanıma açık olmayabileceği belirtiliyor.

YAZMA YARDIMI

Bunun yanı sıra yapay zeka yazma yardımı artık daha da faydalı. Yazma Yardımı, mesajınızı tam istediğiniz gibi yazabilmeniz için artık konuşmanıza göre taslak yanıtlar önerebiliyor.

RUH HALİNİZE UYGUN ÇIKARTMALAR

Ayrıca ruh halinize uygun çıkartmalar dönemi de başlıyor. WhatsApp artık siz emoji yazarken ilgili çıkartmaları önerecek. Tek bir dokunuşla, bir emojiyi tam olarak nasıl hissettiğinizi yansıtan bir çıkartmayla değiştirebileceksiniz.

YENİ ÖZELLİKLER WHATSAPP'A NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp Blog'da yer alan resmi bilgilere göre, bu özellikler kullanıma sunulmaya başladı ve yakında herkesin erişimine açılacak.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.