WhatsApp'a 6 yeni özellik birden! Artık eskisi gibi olmayacak

WhatsApp, kapsamlı bir yeni özellikler paketi duyurdu. Yeni özellikler, zaman içinde biriken fotoğraf, video ve mesajların yarattığı depolama sorunlarından, platformlar arası sohbet aktarımına kadar birçok güncel probleme çözüm getiriyor. İşte o özellikler...

DEPOLAMA ALANINDA YER AÇMAK ARTIK DAHA KOLAY

WhatsApp sohbetleri zamanla büyüyerek telefonların depolama alanında ciddi bir yük oluşturabiliyor. Yeni güncellemeyle birlikte artık büyük dosyaları doğrudan sohbetin içinde bulup silebilecek, konuşmanın tamamını silmek zorunda kalmadan gereksiz medyaları temizleyebileceksiniz. Bunun için bir sohbet adına dokunup Depolama Alanını Yönet’i seçeneğine girmeniz yeterli oluyor. Ayrıca bir sohbeti temizlerken yalnızca medya dosyalarını temizleyip sohbet geçmişini tutmayı da seçebiliyorsunuz.

IOS KULLANICILARINA ÇİFT HESAP MÜJDESİ VE SOHBET AKTARIMI

Android cephesinde bir süredir kullanımda olan "bir telefonda iki hesap" özelliği nihayet iOS kullanıcılarına da sunuluyor. Artık iPhone sahipleri de iş ve özel hayatlarını ayırmak için çift telefon taşımak yerine, tek bir cihaz üzerinden iki farklı WhatsApp hesabına giriş yapabilecek. Hangi hesapta olduğunuz ise alt sekmede yer alan profil resminiz sayesinde anlaşılabilecek.

Ayrıca platformlar arası sohbet aktarımı kolaylaştırıldı. Sadece aynı işletim sistemleri arasında değil, iOS'ten Android'e geçişlerde de sohbet geçmişinin aktarılması gerçekleştirilebilecek.

META AI İLE FOTOĞRAF RÖTUŞLARI

Yapay zeka WhatsApp'a da entegre oluyor. Meta AI ile artık göndermeden önce doğrudan sohbet içinde fotoğraflarınıza rötuş yapabileceksiniz. Dikkat dağıtan unsurları kaldırma, yeni bir arka plan ekleme veya eğlenceli bir stil uygulama işlemleri kolayca yapılabilecek. Ancak Meta AI özelliklerinin şu an için tüm kullanıcıların kullanıma açık olmayabileceği belirtiliyor.

YAZMA YARDIMI

Bunun yanı sıra yapay zeka yazma yardımı artık daha da faydalı. Yazma Yardımı, mesajınızı tam istediğiniz gibi yazabilmeniz için artık konuşmanıza göre taslak yanıtlar önerebiliyor.

RUH HALİNİZE UYGUN ÇIKARTMALAR

Ayrıca ruh halinize uygun çıkartmalar dönemi de başlıyor. WhatsApp artık siz emoji yazarken ilgili çıkartmaları önerecek. Tek bir dokunuşla, bir emojiyi tam olarak nasıl hissettiğinizi yansıtan bir çıkartmayla değiştirebileceksiniz.

YENİ ÖZELLİKLER WHATSAPP'A NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp Blog'da yer alan resmi bilgilere göre, bu özellikler kullanıma sunulmaya başladı ve yakında herkesin erişimine açılacak.