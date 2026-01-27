WhatsApp güvenli mi? Elon Musk'a göre bu sorunun cevabı 'hayır'

Elon Musk yine yaptığı dikkat çeken bir açıklama ile gündeme geldi ancak bu kez konu popüler mesajlaşma platformlarıydı. Ünlü milyarder, yaygın olarak kullanılan mesajlaşma platformlarının güvenliği hakkında konuşurken, ne WhatsApp'a ne de Signal'e tam olarak güvenilemeyeceğini söyledi. İşte detaylar...

"WHATSAPP GÜVENLİ DEĞİL, X CHAT KULLANIN"

Kendi sosyal medya şirketi X'in platformunda yaptığı açıklamada Musk, "WhatsApp güvenli değil. Signal bile şüpheli. X Chat (X Sohbet) kullanın" dedi.

Musk ayrıca, WhatsApp'ın sahibi Meta'nın gizliliği ihlal ederek sohbetleri görebildiğini iddia eden bir davanın konu edildiği yakın tarihli bir Bloomberg haberini paylaştı.

Habere göre, uluslararası bir davacı grubu; Meta'nın WhatsApp sohbet hizmetinin gizliliği ve güvenliği hakkında yanlış iddialarda bulunduğunu öne sürerek, San Francisco'daki ABD Bölge Mahkemesi'nde dava açtı.

Davada Meta ve WhatsApp'ın, "WhatsApp kullanıcılarının 'özel' olduğu iddia edilen iletişimlerinin neredeyse tamamını depoladığı, analiz ettiği ve bunlara erişebildiği" iddia ediliyor; şirketler ve liderleri, dünya çapındaki milyarlarca kullanıcıyı dolandırmakla suçlanıyor.

META SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Meta sözcüsü Andy Stone, insanların WhatsApp mesajlarının şifrelenmediğini öne süren iddiaları "kategorik olarak yanlış ve saçma" diyerek reddetti.

Bloomberg'e göre Stone bir e-postada, "WhatsApp 10 yıldır Signal protokolü kullanılarak uçtan uca şifreleniyor." dedi ve davanın kurgu olduğunu öne sürdü.

Dava dosyası, sorunu ortaya çıkaran "muhbirler" tarafından sağlanan bilgilere atıfta bulunuyor ancak bu kişilerin kimlikleri hakkında herhangi bir ayrıntı vermiyor.