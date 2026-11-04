HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

WhatsApp hesaplarını ele geçirip vatandaşları hedef alıyorlar! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan uyarı... Yapılması gerekenler tek tek anlatıldı

Son günlerde WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarından gelen mesajlarla dolandırıcılık girişiminde bulunulması gündem olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı konuyla ilgili olarak uyarı açıklaması yaptı ve özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarının hedef alındığı belirtildi. Vatandaşların dijital güvenliğini sağlayabilmesi için alabileceği tedbirler ise tek tek sıralandı.

WhatsApp hesaplarını ele geçirip vatandaşları hedef alıyorlar! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan uyarı... Yapılması gerekenler tek tek anlatıldı
Melih Kadir Yılmaz

Son zamanlarda birçok vatandaş WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarından gelen mesajlarla dolandırıcıların hedefi oldu. Bahsi geçen uygulamalarda hesaplar, vatandaşların bilgisi dışında ele geçiriliyor ve telefondaki kayıtlı kişilere mesaj atılarak dolandırıcılık girişiminde bulunuluyor.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI UYARI YAYINLADI

Konuyla ilgili olarak şikayetler artarken, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı önemli bir uyarı yayınladı.

WhatsApp hesaplarını ele geçirip vatandaşları hedef alıyorlar! Siber Güvenlik Başkanlığı ndan uyarı... Yapılması gerekenler tek tek anlatıldı 1

Bu yöntemle hesabı ele geçirilen kişilerin yakın çevresinden para transferi talep edildiği vurgulanan açıklamada, "Son dönemde, vatandaşlarımızın WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki hesaplarının bilgileri dışında ele geçirilerek dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin şikâyetlerde artış gözlemlenmektedir. Söz konusu girişimlerde, hesap sahiplerinin kimlikleri kullanılarak yakın çevrelerinden IBAN bilgileri üzerinden para transferi talep edildiği görülmektedir" denildi.

ÖZELLİKLE BU CİHAZLARDAKİ GÜVENLİK AÇIĞINI HEDEF ALIYORLAR

Özellikle güncel olmayan İOS işletim sistemine sahip cihazların hedef alındığı belirtilirken, "Siber Güvenlik Başkanlığımızca yürütülen teknik incelemelerde, özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarını hedef alan zararlı yazılımların bu tür saldırılarda kullanılabildiği tespit edilmiştir. Söz konusu zararlı yazılımlar; internet ortamındaki kötü amaçlı reklamlar, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara bulaşabilmektedir. Bazı gelişmiş saldırılarda, zararlı içeriklerin yalnızca görüntülenmesi dahi cihaz güvenliğini riske atabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

WhatsApp hesaplarını ele geçirip vatandaşları hedef alıyorlar! Siber Güvenlik Başkanlığı ndan uyarı... Yapılması gerekenler tek tek anlatıldı 2

"ACİL İHTİYAÇ GEREKÇSİYLE PARA TRANSFERLERİ TALEP EDEBİLMEKTEDİR"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu yöntemlerle cihazlara yetkisiz erişim sağlayan saldırganlar, kişisel bilgilere ve mesajlaşma hesaplarına ulaşarak kullanıcıların bilgisi dışında işlem gerçekleştirebilmekte, hesap sahiplerinin kimliğini kullanarak iletişim listelerindeki kişilerden acil ihtiyaç gerekçesiyle para transferi talep edebilmektedir.

DİJİTAL GÜVENLİK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER TEK TEK ANLATILDI

Vatandaşlarımızın dijital güvenliklerini korumaları amacıyla aşağıdaki tedbirleri almaları önem taşımaktadır:
İşletim sistemi ve uygulama güncellemeleri: Başta iPhone kullanıcıları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın cihazlarının işletim sistemlerini ve mesajlaşma uygulamalarını güncel tutmaları, iPhone cihazlarında Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden sunulan en güncel güvenlik güncellemelerini yüklemeleri,
Şüpheli bağlantı ve reklamlardan uzak durulması: Sosyal medya reklamları dâhil, kaynağı belirsiz veya güvenilirliğinden emin olunmayan bağlantılara tıklanmaması, güvenilir olmayan internet sitelerinden uygulama veya dosya indirilmemesi, şüpheli bağlantıların açılması hâlinde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemesi, Hesap güvenliğinin güçlendirilmesi: WhatsApp ve diğer dijital hesaplarda iki aşamalı doğrulamanın etkinleştirilmesi, doğrulama kodlarının üçüncü kişilerle paylaşılmaması, WhatsApp uygulamasındaki Bağlı Cihazlar bölümünün düzenli olarak kontrol edilmesi ve tanınmayan oturumların sonlandırılması; bazı gelişmiş saldırılarda yetkisiz erişimlerin bu bölümde görüntülenmeyebileceğinin göz önünde bulundurulması, Finansal taleplerin doğrulanması: Tanıdık kişilerden gelen mesajlar dâhil, IBAN bilgisi ve para transferi taleplerinin farklı bir iletişim kanalı üzerinden, tercihen ilgili kişi telefonla aranarak doğrulanması, siber güvenlik risklerinin azaltılması açısından önem arz etmektedir.

Hesaplarının ele geçirildiğinden şüphelenen vatandaşlarımızın yakın çevrelerini farklı iletişim kanallarından bilgilendirmeleri, şüpheli mesajlar ve IBAN bilgileri dâhil dijital delilleri muhafaza ederek kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları önem taşımaktadır.

"HESAPLARDA ÇOK FAKTÖRLÜ DOĞRULAMANIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ TAVSİYE EDİLMEKTEDİR"

Para transferi gerçekleştirilmiş olması hâlinde ilgili bankayla gecikmeksizin iletişime geçilmesi; cihaz güvenliğinin yeniden sağlanması amacıyla telefonun sıfırlanarak güncel işletim sistemi sürümünün yüklenmesi, bankacılık, sosyal medya ve e-posta hesapları başta olmak üzere tüm hesap parolalarının güvenli bir cihaz üzerinden değiştirilmesi ve mümkün olan tüm hesaplarda çok faktörlü doğrulamanın etkinleştirilmesi tavsiye edilmektedir.

"SİBER TEHDİTLERE YÖNELİK İZLEME, ANALİZ VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR"

Vatandaşlarımızın, tanıdıkları kişilere ait gerçek mesajlaşma hesaplarından gelen iletilerin de hesap sahibinin bilgisi dışında gönderilmiş olabileceğini göz önünde bulundurmaları büyük önem taşımaktadır.
Siber Güvenlik Başkanlığımız, vatandaşlarımızın dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması amacıyla siber tehditlere yönelik izleme, analiz ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hava Kuvvetleri envanterindeki HÜRKUŞ sayısı 4'e yükseldiHava Kuvvetleri envanterindeki HÜRKUŞ sayısı 4'e yükseldi
Fren yerine gaza bastı, takla atarak apartman boşluğuna uçtuFren yerine gaza bastı, takla atarak apartman boşluğuna uçtu

Anahtar Kelimeler:
whatsapp dolandırıcılık siber güvenlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

15 yaş küçük eşi gündem oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

15 yaş küçük eşi gündem oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Seyyanen zamda 'kulis bilgisi' Rakam geldi: 'Emeklileri rahatlatır'

Seyyanen zamda 'kulis bilgisi' Rakam geldi: 'Emeklileri rahatlatır'

Yasa dışı bahis parasını eğlence mekanı ve kuyumcular üzerinden aklamışlar!

Yasa dışı bahis parasını eğlence mekanı ve kuyumcular üzerinden aklamışlar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.