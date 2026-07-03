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WhatsApp’ın yeni özelliği daha çıkmadan tartışma yarattı

WhatsApp yeni "kullanıcı adı" özelliğini resmen duyururken, Hindistan'ın WhatsApp'ın yeni özelliği hakkında bulunduğu önemli uyarı gündem oldu.

WhatsApp’ın yeni özelliği daha çıkmadan tartışma yarattı

Hindistan hükümeti, WhatsApp'ın "kullanıcı adı" özelliğinin çevrim içi dolandırıcılık riskini artırabileceği uyarısında bulunarak, gerekli görüşmeler sonuçlanıncaya kadar ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'dan özelliği ülkede kullanıma sunmamasını istedi.

WhatsApp’ın yeni özelliği daha çıkmadan tartışma yarattı 1

"SİBER SUÇLARI ARTIRABİLİR"

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından Meta'ya gönderilen bildiride, WhatsApp kullanıcılarının telefon numaralarını paylaşmadan yalnızca kullanıcı adlarıyla iletişim kurmasına olanak sağlayacak yeni özelliğin, siber suçları artırabileceği ifade edildi.

WhatsApp’ın yeni özelliği daha çıkmadan tartışma yarattı 2

YENİ ÖZELLİĞİ "ÜLKEMİZE SUNMAYIN" İSTEĞİ

Meta'dan, çevrim içi dolandırıcılık gibi siber suçlara karşı nasıl önlemler alınacağı hakkında açıklama ve konuyla ilgili istişare süreci tamamlanana kadar özelliğin Hindistan'da kullanıma sunulmaması istendi.

WhatsApp’ın yeni özelliği daha çıkmadan tartışma yarattı 3

WHATSAPP'IN YENİ KULLANICI ADI ÖZELLİĞİ NEDİR?

Dünya genelindeki WhatsApp kullanıcılarına sunulması planlanan özellik kapsamında kullanıcılar, telefon numaralarını paylaşmadan belirledikleri kullanıcı adları üzerinden mesajlaşabilecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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