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WhatsApp kullanıcılarına müjde! Mesajlar destan boyutuna ulaşıyorsa bu özellik tam size göre

Google Play Beta Programı üzerinden yeni bir Android güncellemesi yayınlayan WhatsApp, bu sürümle birlikte dikkat çeken bir özelliği bazı beta test kullanıcıları için kullanıma sundu. Yeni WhatsApp özelliği, özellikle destan boyutuna ulaşan uzun mu uzun mesajlar alan kullanıcılar için faydalı olacak gibi görünüyor.

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Mesajlar destan boyutuna ulaşıyorsa bu özellik tam size göre
Enes Çırtlık

WhatsApp, Google Play Beta Programı üzerinden yeni bir Android güncellemesi yayınladı ve sürüm numarası 2.25.18.18 oldu. Bu beta güncellemesiyle WhatsApp kullanıcılarının hoşuna gidebilecek bir özellik ortaya çıktı.

WHATSAPP'TAN UZUN UZUN MESAJ OKUMAKTAN KURTARACAK ÖZELLİK

WABetaInfo'nun aktardığı bilgilere göre yeni bir Android Beta güncellemesi yayınlayan WhatsApp, bu sürüm ile birlikte sohbetlerde ve gruplarda mesajları özetleyen yapay zekâ destekli bir özelliği bazı beta test kullanıcıları için kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların yoğun sohbetlerde ve grup konuşmalarında okunmamış mesajlarını hızlıca özetleyerek okumalarını sağlıyor.

Mesaj özetleri Meta AI tarafından oluşturuluyor. Aktarılan bilgilerdeki iddiaya göre gizlilik veya güvenlikten ödün vermeden kullanıcıya destek sunuluyor ve kişisel mesajların tamamen gizli ve korumalı kalması sağlanıyor.

Whatsapp

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre, bazı beta kullanıcıları bu özelliği uygulama ayarlarından "Private Processing" ismi verilen kısımdan etkinleştirebiliyor. Etkinleştirme sonucu kullanıcılar belirli sayıda yeni gelen mesaj aldıkları takdirde mesajları özetleyecek özel bir butonla karşılaşıyor. Özet almak için kullanıcıların yalnızca “XX okunmamış mesaj” yazan bu butona dokunmaları yeter oluyor. Butona dokunulduğunda, "Private Processing" sistemine istek gönderiliyor ve bu sistem özet yanıtı oluşturuyor.

Bu özelliğin tamamen isteğe bağlı olduğunu belirtmekte fayda var. Mesaj özetlerini kullanmak istemeyen kullanıcılar, “okunmamış mesaj” butonuna dokunmayarak ya da uygulama ayarlarında "Private Processing" bölümünü devre dışı bırakarak bu özelliği kapatabilir. Ayrıca Gelişmiş Sohbet Gizliliği (Advanced Chat Privacy) özelliği etkin olan sohbetlerde bu özetleme özelliği kullanılamıyor.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Sohbet ve grup mesajlarını özetleyen yapay zekâ destekli WhatsApp özelliği, WhatsApp Android beta 2.25.18.18 sürümünü yükleyen bazı beta kullanıcıları için kullanılabilir durumda. Özelliğin önümüzdeki haftalarda ise daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp yapay zeka uygulama
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