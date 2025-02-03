WhatsApp'ta kişiler görünmüyor, isimler yerine numaralar gözüküyor ne yapmalıyım? WhatsApp kişilerin isimlerinin eksik olması sorunu ve çözümü

WhatsApp’ta kişilerin isimlerinin numara olarak görünmesi rehberle olan senkronizasyonun düzgün çalışmamasından kaynaklanabilir. Bu sorunun çözümü için öncelikle rehber erişim izni kontrol edilmelidir. Ardından sohbetler sekmesinde yer alan "Yenile" seçeneği kullanılarak bilgiler güncellenebilir. Eğer sorun devam ederse rehber güncellenip WhatsApp uygulaması yeniden başlatılmalıdır.

WhatsApp'ta kişiler görünmüyor, isimler yerine numaralar gözüküyor ne yapmalıyım?

WhatsApp'ta kişiler görünmüyor veya WhatsApp'ta isimler yerine numaralar gözüküyor sorunu, birçok kullanıcının karşılaştığı yaygın bir problemdir. Bu durum genellikle WhatsApp ile telefon rehberi arasında yaşanan senkronizasyon sorunlarından kaynaklanır. Rehberde kayıtlı olan kişiler WhatsApp’a doğru şekilde yansımadığında isimler yerine sadece numaralar görüntülenir.

Bu sorunun çözümüne başlamadan önce WhatsApp'ın rehbere erişim izni olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Bunun için telefonun Ayarlar bölümünden Uygulamalar > WhatsApp > İzinler sekmesine girerek rehber erişim izninin aktif olduğundan emin olunmalıdır. WhatsApp kişilerin isimlerinin eksik olması sorunu genellikle bu izinlerin eksikliğinden kaynaklanır ve izin verildiğinde sorunun çözülmesi beklenir.

Rehber erişim izni doğru şekilde ayarlandıysa ve sorun devam ediyorsa WhatsApp uygulaması içinde yer alan sohbetler sekmesindeki üç nokta menüsünden "Yenile" seçeneği kullanılabilir. Bu işlem WhatsApp'ın rehberdeki kişileri yeniden tarayarak güncellemesini sağlar. Böylece WhatsApp'ta isimler yerine numaralar gözüküyor sorunu büyük ölçüde giderilebilir.

Eğer tüm bu işlemlere rağmen WhatsApp kişilerin isimlerinin eksik olması sorunu devam ediyorsa, rehberdeki kişileri kontrol etmek eksik veya yanlış kaydedilen numaraları düzeltmek ve ardından WhatsApp'ı kapatıp yeniden açmak çözüm olabilir. Ayrıca telefonun senkronizasyon ayarlarını kontrol etmek de sorunun tamamen çözülmesine yardımcı olacaktır.

WhatsApp kişilerin isimlerinin eksik olması sorunu ve çözümü bazen daha kapsamlı adımlar gerektirebilir. Eğer yukarıdaki yöntemlerle sonuç alınamazsa WhatsApp uygulaması güncellenmeli ve telefon yeniden başlatılmalıdır. Buna rağmen sorun devam ederse uygulamayı kaldırıp tekrar yüklemek etkili bir çözüm olabilir. Ayrıca telefonun işletim sisteminde bulunan rehber senkronizasyon seçeneklerini kontrol ederek Google veya iCloud gibi servislerle rehberin düzgün şekilde eşitlendiğinden emin olunmalıdır.