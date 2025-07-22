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WhatsApp’ta reklam dönemi başladı: Durumlara ve kanallara sponsorlu içerik geliyor!

Meta, WhatsApp’a reklam yerleştirmeye yönelik adım attı. Beta sürümde test edilen yeni sistem, 'Güncellemeler' sekmesinde iki farklı reklam formatı sunuyor. Özel sohbetler bu uygulamadan etkilenmeyecek. Tartışmalara neden olabilecek bu yenilik tepkileri de beraberinde getirdi.

WhatsApp’ta reklam dönemi başladı: Durumlara ve kanallara sponsorlu içerik geliyor!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, reklam gösterimi konusunda ilk adımını attı. Meta çatısı altında geliştirilen yeni sistem, uygulamanın Android için yayınlanan 2.25.21.11 kodlu beta sürümünde test edilmeye başlandı. Bu gelişme, kullanıcı deneyimi açısından tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sözcü'den Merve Kapan'ın aktardığına göre, Yeni sistem kapsamında 'Güncellemeler' sekmesinde iki tür reklam formatı öne çıkıyor:

Durum Reklamları: Kullanıcıların izlediği durumlar arasında, geçilebilir sponsorlu içerikler yer alacak. Dileyen kullanıcılar bu reklamları engelleyebilecek.

Tanıtılan Kanallar: Markalar ve içerik üreticileri, kendi kanallarını öne çıkarmak için ücretli tanıtım yapabilecek. Bu kanallar, 'sponsorlu' etiketiyle keşfet alanında gösterilecek.

KİŞİSEL MESAJLARA DOKUNULMAYACAK

Meta, kullanıcı gizliliğine dair hassasiyeti koruyacağını duyurdu. Reklamların yalnızca 'Güncellemeler' sekmesinde görüneceği, özel yazışmaların, grup konuşmalarının, aramaların ve toplulukların bu sistemden etkilenmeyeceği belirtildi. Bu alanlarda uçtan uca şifreleme devam edecek.

REKLAM KONTROLÜ KULLANICILARA BIRAKILACAK

Yeni sistem, kullanıcıların reklam deneyimini yönetmesine imkân tanıyor. 'Etkinlik Raporu' özelliği sayesinde kullanıcılar:

Gördükleri reklamları görüntüleyebilecek,

İstemediği reklamları engelleyebilecek ya da engellemeyi kaldırabilecek,

Reklam geçmişini ZIP dosyası olarak indirebilecek.

HEDEFLEME SINIRLI VERİLERLE YAPILACAK

WhatsApp, reklam hedeflemelerinde kullanıcıların yalnızca sınırlı verilerinin kullanılacağını belirtti. Bu veriler arasında:

Kullanıcının ülke ve şehir bilgisi,

Uygulama dili,

Takip edilen kanallar ve etkileşim geçmişi yer alıyor.

WhatsApp, kişisel mesaj içeriklerinin hiçbir koşulda hedefleme amacıyla kullanılmayacağını net bir şekilde vurguladı.

TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yeni reklam sisteminin şu anda yalnızca sınırlı sayıdaki beta kullanıcısı tarafından test edildiği açıklandı. WhatsApp, genel kullanıma geçmeden önce kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak gerekli düzenlemeleri yapacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp
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