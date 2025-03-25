WhatsApp'ta sesli yazma özelliği nedir? WhatsApp'ta sesli yazma özelliği nasıl aktif edilir?

WhatsApp'ta sesli yazma özelliğini kullanmak oldukça basittir. Bu özellik hız ve kolaylık açısından kullanıcılara fayda sağlar. Kişiler böylece uzun metinleri mesaj olarak yazmak yerine kolay bir şekilde konuşabilirler. Aynı zamanda bu özellik eller serbest modunda çalışabilir. Yani kullanıcıların o esnada farklı işler yapmasına da olanak sağlar. Bu sayede fiziksel olarak müsait olmayan veya rahatsızlığı olan kişiler için alternatif bir mesajlaşma seçeneği olarak da hizmet verir.

WhatsApp'ta sesli yazma özelliği nedir?

WhatsApp'ın sesli yazma özelliği kişilerin kelimeleri konuşarak metin mesajlarına dönüştürmesine olanak tanır. Bu özelliği kullanan kişiler, klavyelerinde bulunan mikrofon simgesine tıklayarak yazma özelliğini başlatır. Kullanıcılar cümle kurmaya başladığı andan itibaren sözleri gerçek zamanlı olarak metin alanına yazılır.

Bu özellik geniş bir kullanıcıya hitap etmeyi amaçladığından çeşitli dilleri desteklemektedir. Bu özelliğin sıkça çoklu işlem gerçekleştirirken veya klavyeye basıp yazmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanıldığı görülmektedir. Ancak bu özelliği kullanırken kullanıcıların net bir şekilde cümle kurması gerektiği unutulmamalıdır. Bununla beraber dış mekan sesinin yoğun olduğu ortamlarda mikrofona daha yakın konuşulması da önerilir.

WhatsApp'ta sesli yazma özelliği nasıl aktif edilir?

WhatsApp’ta sesle yazma özelliğini kullanmak kolaydır. Ama bazı durumlarda cihazın mikrofon izinleriyle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden söz konusu ayarların baştan yapılması gerekebilir.

WhatsApp'ın sesli yazma özelliğini kullanabilmek için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

Cihazın yazılım güncellemeleri ve WhatsApp uygulamasının güncellemelerini kontrol edilmeli ve her ikisinin de en son sürümde olup olmadığına bakılmalıdır.

Bu kontrolün ardından Ayarlar > Uygulamalar > Gboard > Mikrofon İzinleri adımları izlenir.

Gerekli izinlerin verildiği kontrol edilir. Verilmedi ise bu izinler aktif hale getirilir.

Daha sonra WhatsApp’ta bir sohbet kişisine tıklayarak sesle yazma özelliği test edilebilir.

WhatsApp sesli mesaj simgesi ile karıştırılmaması için klavyedeki mikrofon simgesine dokunulması gerektiği unutulmamalıdır. Bu ikon çoğu zaman boşluk tuşunun yanında veya klavyenin alt bölümünde iOS ve Android klavyenin sağ üst tarafında yer alır. Sesli yazma özelliğine tıklandığında etkin hale gelir ve kişiler cihazın dinlediğini belirten bir ses dalgası görseli görürler.