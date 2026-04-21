WhatsApp ücretli mi oluyor? WhatsApp Plus özellikleri ve fiyatı

WhatsApp'ın yeni bir abonelik modeli üzerinde çalıştığı öne sürüldü. 'WhatsApp Plus' adı verilen sistemin, ek özellikler karşılığında aylık ücretle sunulması planlanıyor.

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik ücretli bir abonelik paketi üzerinde çalıştığı iddia edildi. 'WhatsApp Plus' olarak anılan sistemin, sınırlı sayıda kullanıcıyla test sürecine alındığı belirtiliyor.

ÜCRETLİ AMA TEMEL ÖZELLİKLER ÜCRETSİZ KALACAK

İddiaya göre aylık yaklaşık 130 TL (2,49 Euro) seviyesinde olması beklenen abonelik modeli, mevcut uygulamanın temel işlevlerini değiştirmeyecek. Mesajlaşma ve arama gibi ana özelliklerin ücretsiz kalmaya devam edeceği, ücretli paketin ise ek avantajlar sunacağı ifade ediliyor.

Bu adımın, Instagram'ın sunduğu abonelik modellerine benzer bir yapıda olacağı değerlendiriliyor.

KİŞİSELLEŞTİRME ÖZELLİKLERİ

Yeni paket kapsamında kullanıcıların sohbet sabitleme sınırının artırılması dikkat çekiyor. Mevcut sürümde en fazla 3 sohbet sabitlenebilirken, abonelikle bu sayının 20'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Ayrıca uygulama simgesini değiştirme, farklı renk paletleriyle arayüzü kişiselleştirme ve yalnızca abonelere özel çıkartma paketlerine erişim gibi görsel yeniliklerin de sunulması planlanıyor. Her sohbet için farklı bildirim sesleri atama ve kişiye özel sohbet listeleri oluşturma gibi işlevlerin de paket dahilinde olacağı ifade ediliyor.

TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Henüz deneme aşamasında olan sistemin, testlerin tamamlanmasının ardından dünya genelinde kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak şirket tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'e sert tepki: "Siyasi cehaletinin teşhiri"Özgür Özel'e sert tepki: "Siyasi cehaletinin teşhiri"
Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildiEski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

En Çok Okunan Haberler
62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Zaynal Abakarov’un ifadesi ortaya çıktı: "Telefonum sessizdeydi"

Zaynal Abakarov’un ifadesi ortaya çıktı: "Telefonum sessizdeydi"

Beşiktaş'ta Serdal Adalı canlı yayında "ucu açık" diye müjdeledi!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı canlı yayında "ucu açık" diye müjdeledi!

Yeni bölümde soyundu! Seyirci çıldırdı: "Küçük düşürücü"

Yeni bölümde soyundu! Seyirci çıldırdı: "Küçük düşürücü"

20 Nisan Pazartesi en güncel altın fiyatları

20 Nisan Pazartesi en güncel altın fiyatları

İşte çeyrek altın fiyatı!

İşte çeyrek altın fiyatı!

