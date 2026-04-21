WhatsApp ücretli mi oluyor? WhatsApp Plus özellikleri ve fiyatı

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik ücretli bir abonelik paketi üzerinde çalıştığı iddia edildi. 'WhatsApp Plus' olarak anılan sistemin, sınırlı sayıda kullanıcıyla test sürecine alındığı belirtiliyor.

ÜCRETLİ AMA TEMEL ÖZELLİKLER ÜCRETSİZ KALACAK

İddiaya göre aylık yaklaşık 130 TL (2,49 Euro) seviyesinde olması beklenen abonelik modeli, mevcut uygulamanın temel işlevlerini değiştirmeyecek. Mesajlaşma ve arama gibi ana özelliklerin ücretsiz kalmaya devam edeceği, ücretli paketin ise ek avantajlar sunacağı ifade ediliyor.

Bu adımın, Instagram'ın sunduğu abonelik modellerine benzer bir yapıda olacağı değerlendiriliyor.

KİŞİSELLEŞTİRME ÖZELLİKLERİ

Yeni paket kapsamında kullanıcıların sohbet sabitleme sınırının artırılması dikkat çekiyor. Mevcut sürümde en fazla 3 sohbet sabitlenebilirken, abonelikle bu sayının 20'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Ayrıca uygulama simgesini değiştirme, farklı renk paletleriyle arayüzü kişiselleştirme ve yalnızca abonelere özel çıkartma paketlerine erişim gibi görsel yeniliklerin de sunulması planlanıyor. Her sohbet için farklı bildirim sesleri atama ve kişiye özel sohbet listeleri oluşturma gibi işlevlerin de paket dahilinde olacağı ifade ediliyor.

TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Henüz deneme aşamasında olan sistemin, testlerin tamamlanmasının ardından dünya genelinde kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak şirket tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.