WhatsApp; mesaj, video ve fotoğraf gönderimine olanak sağlayan anlık bir mesajlaşma uygulamasıdır. Android ve İOS işletim sistemlerinde yaygın bir şekilde kullanılır. Bilindiği üzere akıllı telefon uygulamaları sürekli olarak kendilerini güncel tutar. Bununla beraber kullanıcıların bilgilerini ve verilerini yedeklemelerine imkan sağlar. Fakat bazı durumlarda yedekleme işleminde sorunlarla karşılaşılabilir.

WhatsApp yedekleme açılmıyor sorunu ve çözümü

WhatsApp yedekleme açılmıyor sorusu son zamanlarda sıklıkla aratılan konulardan biri haline geldi. Farkında olmayan kullanıcılar için WhatsApp, sohbetleri belirli aralıklarla tanımlanmış bir saatte yedekleyen bir sisteme sahiptir. Uygulamadaki veriler Google Drive veya iCloud’a yedekleme sistemleri sayesinde depolanabilir ve sürekli olarak güncellenir. Bu sayede uygulamanın silinmesi vb. durumlarda veriler kaybolmaz.

Bazı durumlarda WhatsApp yedekleme sorunu yaşanabilmektedir. WhatsApp sohbet yedeklemesinde sorun yaşanmasının birçok nedeni bulunur. WhatsApp yedekleme açılmıyor sorunu çoğunlukla basit işlemler uygulanarak çözülebilir. Yedekleme sorununda internet bağlantısı, depolama alanı, yazılım güncellemeleri ve ayarların doğru çalışması bu sorunun çözümünde kilit rol oynar.

WhatsApp yedekleme açılmıyor sorununu gidermek için aşağıdaki yöntemler uygulanmalıdır:

1. İnternet bağlantınızı kontrol edin

WhatsApp yedekleme işlemi, internet bağlantısına ihtiyaç duyan bir işlemdir. İnternet bağlantısı yavaşsa veya kopmalar yaşanıyorsa yedekleme işlemi açılmayabilir. Çözüm için Wi-Fi bağlantınızı kontrol edin, eğer hala sorun varsa mobil veriyi açın.

İnternet hızınızı kontrol edin ve bağlantı durumunuzdan emin olun.

Modeminizi kapatıp tekrar açarak sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

2. Yeterli depolama alanı olduğundan emin olun

WhatsApp verileri çoğunlukla Google Drive ya da iCloud depolama sistemlerine kaydedilir. Cihazda veya bulut depolama alanı doluysa yedekleme işlemi başarısız olabilir.

Çözüm için cihazın hafızasını ve bulut depolama alanını kontrol edin.

Gereksiz dosyaları silerek yeterli alan açın.

Google Drive veya iCloud üzerine kaydedilen geçmiş WhatsApp yedeklerini silerek yeni yedekleme için alan açın.

3. WhatsApp ve telefon yazılımınızı güncelleyin

WhatsApp’ın eski bir sürümünü kullanan ya da telefonunu güncellemeyen kullanıcılar yedekleme işlemi sırasında sorun yaşayabilirler.

Çözüm için uygulama marketi üzerinden WhatsApp’ı en son sürüme güncelleyin.

Telefonunuzun işletim sistemini güncelleyerek uyumluluk sorunlarını giderin.

4. Google Drive veya iCloud bağlantısını kontrol edin

WhatsApp, içerisindeki verileri bulut sistemine yedeklerken Google Drive veya iCloud kullanır. Bu hesaplarla ilgili bir bağlantı sorunu yaşanması halinde WhatsApp yedekleme açılmıyor sorunu da yaşanabilir.

Çözüm için Google Drive veya iCloud hesaplarının bağlantısını kontrol edin.

WhatsApp ayarlarına girerek “Sohbetler” bölümündeki "Sohbet Yedeği" kısmına girerek hangi hesaba bağlı olduğunu kontrol edin.

Eğer hesap bağlantısında bir sorun yaşanıyorsa çıkıp yapıp tekrar giriş yapmayı deneyin.

5. WhatsApp yedekleme ayarlarını kontrol edin

WhatsApp’ın yedekleme ayarları hatalı bir şekilde yapılmış olabilir. Yedekleme işlemi manuel olarak kapalı duruma getirildiyse veya belirli bir ağa bağlı olduğunda yapılıyorsa otomatik yedekleme çalışmayabilir.

Çözüm için WhatsApp’a girin ve Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği bölümünü açın.

Google Drive’a yedekle veya iCloud’a yedekle seçeneğini kontrol edin.

Yedekleme sıklığını günlük, haftalık veya aylık olarak değiştirin.

Yedekleme işlemi için Wi-Fi veya mobil veri kullanımını aktif hale getirin.

6. Cihazınızdaki önbelleği ve verileri temizleyin

Önbellek alanı dolduğunda ya da bozuk dosyalar biriktiğinde WhatsApp doğru şekilde çalışmayabilir. Bu nedenle yedekleme işlemi yapılamaz.

Çözüm seçenekleri için:

Android kullanıcıları Ayarlar > Uygulamalar > WhatsApp > Depolama bölümüne girerek önbelleği temizleyin.

iPhone kullanıcıları uygulamayı silip tekrar yüklediğinde önbelleği sıfırlamanın en iyi yoludur.

7. Telefonunuzu yeniden başlatın

Bazı durumlarda ufak yazılımsal hatalar yaşanabilir. Bu da cihazınızı yeniden başlatarak çözülebilir bir sorundur. WhatsApp yedekleme çalışmıyor sorunu yaşayan kullanıcılar basit bir yeniden başlatma işlemi ile sorunu çözebilirler.

8. Son olarak manuel yedekleme yapın

Otomatik yedekleme sorununun devam etmesi durumunda WhatsApp sohbetlerinin manuel olarak yedeklenmesi mümkündür.