Wi-Fi 6E nedir, Wi-Fi 6’dan farkı nedir?

Çok uzun zamandır günlük hayatın bir parçası olan internet, ilk zamanlardaki çevirmeli ağ bağlantılarından kablolu ile bağlantı sağlarken günümüzde kablosuz bağlantıya dönüşmüştür. Wireless ya da Wi-Fi kavramları bu sayede günlük hayata girmiş ve tüm cihazlarda kullanılır hale gelmiştir.

Ferhan Petek

Belli standartlar çevresinde üretilen radyo dalgaları, wireless bağlantı noktaları tarafından üretilir. Birçok cihazın Wi-Fi alıcısına sahip olduğu günümüzde bu alıcılar sayesinde cihazlar radyo dalgalarını yakalar ve ağ bağlantısı sağlanır. Çeşitli durumlarda iletişimin sürmesini sağlayan kablosuz bağlantılar da teknoloji ile birlikte ilerlemekte ve geliştirilmektedir.

Wi-Fi 6E nedir?

Wi-Fi 6E, en kısa tanımı ile kablosuz standardın 6 Ghz radyo frekans bandına genişletilmesi anlamına gelmektedir. Wi-Fi 6 teknolojisi IEEE tarafından belirlenmiş olan 802.11 ax teknolojisine, Wi-Fi Alliance tarafından verilen isim olarak da tanımlanmaktadır. Daha eski olan Wi-Fi teknolojilerine oranda çok daha verimli, çok daha hızlı bir veri transferi sağlayıcısıdır.

Wi-Fi 6E ise Wi-Fi 6 temelli olan bir teknolojidir ve ismindeki E harfi uzatma kavramını ifade eder. Bu teknoloji de diğeri ile aynı 802.11 ax teknolojisini kullanır ama bu teknolojiyi 6 Ghz bandında genişletmektedir. 14 civarında bir miktara kadar 80 MHz kanal ya da 7 adete kadar ek 160 MHz kanal kullanması ile yüksek kalitede içerik akışı sağlar. VR teknolojisi denetimi için de ideal bir çözüm olarak kabul edilmektedir.

Wi-Fi 6E ve Wi-Fi 6 farkı nedir?

Wi Fi 6 E uzantısı ve Wi Fi 6 standardı arasında çeşitli farklar bulunmaktadır. Belli başlı bazı farkları ise şunlardır:

  • Temel fark olarak Wi-Fi 6E’nin uyumlu cihazlar ve uygulamalar için asıl olarak bir hızlı şerit oluşturuyor olmasıdır. Bu sayede daha hızlı kablosuz hızlar elde edilir ve gecikme süresi de daha düşük olur.
  • Wi-Fi 6, daha önceki Wi Fi standartları ile geriye dönük olarak uyumlu olmasına rağmen Wi-Fi 6E’de böyle bir durum söz konusu değildir.
  • Wi-Fi 6E yaygın olarak kullanılan Wi-Fi 6E cihazları destekler.
  • Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E ile aynı standartta çalışmasına rağmen genişletilmiş bir spektrumda çalışmaktadır.
  • Wi-Fi 6E, geleneksel olan 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarına ek olarak 6 GHz frekans bandını da kullanmaktadır.
