Windows 10 kullanıcıları dikkat! Microsoft’tan milyonlarca kişiye uyarı geldi

Microsoft, 14 Ekim’de Windows 10 desteğini sonlandırıyor. Desteğin bitmesiyle birlikte Windows 10, güvenlik yamaları ve teknik destek alamayacak. Şirket, milyonlarca Windows 10 kullanıcısına ise konuyla ilgili uyarıda bulundu.

Enes Çırtlık

Teknoloji devlerinin desteğini çektiği her yazılım sürümü, milyonlarca kullanıcı için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Şimdi de sıra, yaklaşık 10 yıl önce piyasaya sürülen Windows 10'a gelmiş gibi görünüyor.

MİCROSOFT'TAN MİLYONLARCA WİNDOWS 10 KULLANICISINA UYARI!

Microsoft, milyonlarca Windows 10 kullanıcısına uyarıda bulundu. İngiliz independent.co.uk'ta yer alan habere göre, şirket; bilgisayarlarını önümüzdeki bir hafta içinde güncellemeyen yüz milyonlarca kişinin siber saldırıların kurbanı olma riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

DESTEK SONA ERİYOR

Yaklaşık 10 yıl önce piyasaya sürülen Windows 10 için Microsoft’un desteği 14 Ekim’de sona erecek. Bu tarihten sonra işletim sistemi, çevrimiçi tehditlere karşı koruma güncellemeleri alamayacak.

Microsoft yöneticisi Yusuf Mehdi, bir blog yazısında, “Microsoft artık Windows 10 bilgisayarlar için güvenlik ve özellik güncellemeleri veya teknik destek sağlamayacak. Bu cihazlar çalışmaya devam edecek, ancak düzenli güvenlik yamaları almadıkları için kötü amaçlı yazılım ve virüsler gibi tehditlere karşı daha savunmasız hale gelecek.” ifadelerini kullandı.

Windows 10 kullanıcıları dikkat! Microsoft’tan milyonlarca kişiye uyarı geldi 1

StatCounter Global Stats verilerine göre, dünya genelindeki Windows kullanıcılarının yüzde 40’tan fazlası hâlâ Windows 10 kullanıyor.

UYGULAMALAR DÜZGÜN ÇALIŞMAYABİLİR

Artan siber saldırı riskiyle birlikte, Windows 10 kullanıcıları cihazlarının artık düzgün çalışmadığını da fark edebilir.

Windows 11’e geçişin “yazılım yaşam döngüsünün doğal bir parçası” olduğunu belirten Mehdi, "Platform artık özellik güncellemeleri almadığından, Windows 10'da çalışan uygulamalar artık desteklenmeyebilir. Sonuç olarak, bazı uygulamaların işlevselliği azalabilir." dedi.

Windows 10 kullanıcıları dikkat! Microsoft’tan milyonlarca kişiye uyarı geldi 2

WİNDOWS 11’E NASIL GEÇİLİR?

Windows 11’e yükseltme ücretsiz, ancak bilgisayarın minimum donanım gereksinimlerini karşılaması gerekiyor.

Microsoft’un duyurusuna göre yükseltmeye uygun olup olmadığınızı öğrenmek için Başlat > Ayarlar > Güncelleme ve Güvenlik > Windows Update yolunu izleyin ve ‘Güncellemeleri denetle’ seçeneğini tıklayın.

Windows 11'e güncellenemeyen cihazlar için ise Microsoft, Windows 10 Tüketici Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) adlı yeni bir program başlattı. Bu program, yalnızca kritik güvenlik yamalarını içeren sınırlı güncellemeler sunacak; özellik eklemeleri, hata düzeltmeleri veya teknik destek sağlamayacak.

ESU programı 13 Ekim 2026’da tamamen sona erecek.

Windows 10 kullanıcıları, Windows 11 yükseltme adımlarını izleyerek “Windows Update” menüsünde yer alan bağlantı üzerinden ESU kaydı oluşturabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
