Windows 11 kullanıcıları dikkat! Microsoft doğruladı: Bilgisayarınız kullanılamaz hale gelebilir!

İşletim sistemlerine gelen güvenlik güncellemeleri, zaman zaman istenmeyen hata veya hatalar sonucunda tam tersi bir etki yaratarak cihazları kullanılamaz hale getirebiliyor. Bunun son örneği, dünya çapında milyonlarca kişinin kullandığı Windows 11 işletim sisteminin KB5077181 numaralı Şubat 2026 güncellemesi oldu.

BİLGİSAYARLARI KULLANILAMAZ HALE GETİRİYOR

Neowin'de yer alan habere göre Windows 11 KB5077181 güncellemesini yüklemek C sürücüsüne erişimi engelleyen bir hataya (C:\is not accessible - Access denied) yol açabiliyor. Microsoft, söz konusu hatayı doğrulayarak, resmi Windows 11 belgelerini hatayla ilgili detaylarla birlikte güncelledi.

Microsoft, hata nedeniyle Outlook, tarayıcılar, sistem yardımcı programları gibi bazı uygulamaların başlatılamadığını belirtti. Sorunun; dosyalara erişmek ve diğer günlük işleri yapmak gibi yaygın eylemleri engelleyerek bilgisayarı fiilen kullanılamaz hale getirdiği ifade ediliyor.

SORUN ÇOĞUNLUKLA SAMSUNG CİHAZLARDA GÖRÜLÜYOR

Hata kulağa korkutucu gelse de, iyi haber her Windows 11 sisteminin bundan etkilenmemesi. Microsoft, hatanın ağırlıklı olarak Samsung dizüstü bilgisayarlarda, özellikle Brezilya, Portekiz, Güney Kore ile Hindistan gibi ülkelerdeki Samsung Galaxy Book4 ve diğer Samsung modellerinde gözlemlendiğini söyledi.

Öte yandan, henüz tam olarak doğrulanmamış olsa da hatanın kaynağının Samsung Share uygulaması olabileceği belirtiliyor.

SADECE WINDOWS 11 24H2 VE 25H2 SÜRÜMLERİ ETKİLENDİ

Etkilenen sistemlere gelince, yalnızca Windows 11 24H2 ve 25H2 sürümlerinin bu hatadan etkilendiği belirtiliyor. Reddit'te bazı kullanıcılar, sorunu gidermeye yönelik bir çözüm bulduklarını iddia etseler de en iyi ve risksiz çözüm Microsoft'un resmi olarak sorunu düzeltmesini beklemek.