WSJ "ABD, Ukrayna'nın uzun menzilli füzeleri kullanmasına izin verdi" dedi, Trump'tan yalanlama geldi

ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin, Ukrayna'nın Batılı ülkelere ait uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullanmasının önündeki temel kısıtlamayı kaldırdığı bilgisini paylaştı. Haberin ardından Trump'tan yalanlama geldi. Trump, "Wall Street Journal'ın (WSJ), ABD'nin, Ukrayna'nın Rusya'nın iç kesimlerine uzun menzilli füzeler kullanmasına izin verdiğine dair haberi yalan haberdir" dedi.

WSJ'nin, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump yönetimi, Ukrayna'nın Batılı müttefik ülkeler tarafından sağlanan bazı uzun menzilli füzeleri kullanmasına yönelik önemli bir kısıtlamayı kaldırdı.

"UKRAYNA'NIN KREMLİN ÜZERİNDEKİ BASKISINI ARTIRACAK"

Yetkililer, bu durumun Kiev yönetiminin "Rusya içindeki hedeflere yönelik saldırılar düzenleyerek Kremlin üzerindeki baskıyı artırmasına" olanak sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, "ABD'nin, Kiev'e füzeyi Rusya'da kullanma yetkisi verme yönündeki duyurulmamış hamlesi, bu tür saldırıları destekleme yetkisinin yakın zamanda Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten, aynı zamanda NATO Komutanı olarak da görev yapan Avrupa'daki en üst düzey ABD generali General Alexus Grynkewich'e devredilmesinin ardından geldi." ifadelerine yer verildi.

TRUMP'TAN YALANLAMA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin, Ukrayna'nın uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiği" iddiasını yalanladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Wall Street Journal'ın (WSJ), ABD'nin, Ukrayna'nın Rusya'nın iç kesimlerine uzun menzilli füzeler kullanmasına izin verdiğine dair haberi yalan haberdir. ABD'nin bu füzelerle, bu füzelerin nereden geldikleriyle veya Ukrayna'nın onlarla ne yaptığıyla hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

(AA)

