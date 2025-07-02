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X çöktü mü? 2 Temmuz 2025 X'te sorun mu var? Kullanıcılardan raporlar geldi

X çöktü mü? Popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) ile ilgili erişim problemleri yaşandı. 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü birçok kullanıcı X'e erişimde sorun yaşadıklarını bildirdi. Yaşanan kesinti sonrasında erişim problemi kısa sürede sona erdi.

X çöktü mü? 2 Temmuz 2025 X'te sorun mu var? Kullanıcılardan raporlar geldi
Enes Çırtlık

X (Twitter) çöktü mü? Sosyal medya kullanıcıları, sosyal medya platformu X'te yani eski adıyla Twitter’da bir sorun olup olmadığını merak ediyor. Birçok kullanıcı, "X (Twitter) çöktü mü? X neden açılmıyor, sorun mu var? 2 Temmuz 2025 son dakika X (Twitter) sorunu" sorularının yanıtlarını araştırıyor. X (Twitter) çöktü mü? X neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelir? soruları Google’da en çok aratılanlar arasında yer alıyor. İşte 2 Temmuz 2025 son dakika X (Twitter) sorunu...

X ÇÖKTÜ MÜ? 2 TEMMUZ 2025 X'TE SORUN MU VAR?

X ile alakalı son haberlere göre bazı kullanıcılar platformda zaman akışının yenilenmediğini ve gönderilerin yüklenmediğini bildiriyor. Kullanıcılar "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." şeklinde hata aldıklarını söylüyor. Kullanıcıların karşılaştıklarını söyledikleri söz konusu hata aşağıdaki şekilde görülüyor:

X çöktü mü? 2 Temmuz 2025 X te sorun mu var? Kullanıcılardan raporlar geldi 1

DownDetector gibi platformlarda da X ile ilgili arıza raporları hızla artıyor. Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları X (Twitter) şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.

X çöktü mü? 2 Temmuz 2025 X te sorun mu var? Kullanıcılardan raporlar geldi 2

Henüz X cephesinden resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kullanıcıların yaşadığı X'teki sorunların kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

ERİŞİM PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ

Yaşanan erişim problemi kısa süre sonra düzeldi. X'te son zamanlarda kısa süreli erişim problemleri yaşanmıştı.

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