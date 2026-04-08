X'e otomatik çeviri özelliği geldi: İşte istemeyenler için bu özelliği kapatmanın yolu

X platformu, herhangi bir dilde yazılmış gönderilere küresel erişim sağlamak amacıyla Grok tarafından desteklenen otomatik çeviri özelliğini dünya genelinde kullanıma sunduğunu duyurdu. Üstelik, gönderileri orijinal dilde okumayı tercih eden kullanıcılar için bu özelliği kapatmanın bir yolu da var.

Enes Çırtlık

X platformu, dünya genelindeki kullanıcıların farklı dillerdeki içeriklere çok daha kolay ulaşabilmesi için önemli bir adım attı. Herhangi bir dilde yazılmış gönderilere küresel erişim sağlamak amacıyla geliştirilen otomatik çeviri özelliği, resmen dünya genelinde kullanıma sunuldu.

ÇEVİRİLER GROK TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

X ürün şefi Nikita Bier'in gönderisine göre, kullanıma sunulan bu yeni otomatik çeviri sisteminde çeviriler, yapay zeka modeli Grok tarafından destekleniyor. Bier, çevirilerin son birkaç ay içinde önemli ölçüde iyileştiğini belirtti.

İŞTE X'TE OTOMATİK ÇEVİRİ KAPATMA YÖNTEMİ

Otomatik çeviri özelliği herkes için büyük bir kolaylık sağlasa da, X platformu gönderileri orijinal dilinde okumak isteyen kullanıcıları da unutmadı. Yapılan açıklamaya göre; içerikleri kendi orijinal dilinde okumayı tercih eden kullanıcılar, sadece "dişli simgesine" dokunarak otomatik çeviri özelliğini istedikleri zaman tamamen kapatma imkanına sahip.

X e otomatik çeviri özelliği geldi: İşte istemeyenler için bu özelliği kapatmanın yolu 1

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya yapay zeka X Platformu Grok
