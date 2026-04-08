X'e otomatik çeviri özelliği geldi: İşte istemeyenler için bu özelliği kapatmanın yolu

X platformu, dünya genelindeki kullanıcıların farklı dillerdeki içeriklere çok daha kolay ulaşabilmesi için önemli bir adım attı. Herhangi bir dilde yazılmış gönderilere küresel erişim sağlamak amacıyla geliştirilen otomatik çeviri özelliği, resmen dünya genelinde kullanıma sunuldu.

ÇEVİRİLER GROK TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

X ürün şefi Nikita Bier'in gönderisine göre, kullanıma sunulan bu yeni otomatik çeviri sisteminde çeviriler, yapay zeka modeli Grok tarafından destekleniyor. Bier, çevirilerin son birkaç ay içinde önemli ölçüde iyileştiğini belirtti.

We're rolling out auto-translate worldwide to give posts in any language global reach on X.



The translations are powered by Grok and have improved substantially over the last couple months.



If you prefer to read in the original language, you can always turn off auto-translate… — Nikita Bier (@nikitabier) April 7, 2026

İŞTE X'TE OTOMATİK ÇEVİRİ KAPATMA YÖNTEMİ

Otomatik çeviri özelliği herkes için büyük bir kolaylık sağlasa da, X platformu gönderileri orijinal dilinde okumak isteyen kullanıcıları da unutmadı. Yapılan açıklamaya göre; içerikleri kendi orijinal dilinde okumayı tercih eden kullanıcılar, sadece "dişli simgesine" dokunarak otomatik çeviri özelliğini istedikleri zaman tamamen kapatma imkanına sahip.