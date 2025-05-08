X'in avukatı Gönenç Gürkaynak'tan İmamoğlu'nun hesabına erişim engeline itiraz

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı gece saatlerinde erişime kapatıldı. Karara CHP'li isimler ve sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hesabın kapatılma gerekçesini açıkladı. Öte yandan hesabın kapatılması sonrası X avukatı Gönenç Gürkaynak erişim engeli kararına itiraz etti.

Gürkaynak sosyal medya hesabından, şu ifadeleri kullandı;

Bu sabah X'in serbest avukatı sıfatıyla ve X talebiyle yapmış olacağımı beyan ettiğim gibi, 8. Sulh Ceza Hakimliğinin Sayın Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının tamamına erişim engeli getiren 2025/4361 D. İş sayılı kararına karşı İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğine 27 sayfalık itiraz dilekçem ve ekleriyle beraber toplam 765 sayfalık itiraz dosyam sunulmuştur.

İMAMOĞLU'NUN HESABI NEDEN KAPATILDI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "X platformu, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirmiştir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından, 'https://x.com/ekrem_imamoglu?s=21' linki ile 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK'nın 214'üncü maddesinde düzenlenen 'Suç işlemeye alenen tahrik' suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisi yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle; tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesi için; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/2 delaletiyle aynı kanunun 8/A maddesi uyarınca karar verilmesi, kararın hem Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'na (BTK) hem de Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne (ESB) gönderilmesi talep edilmiştir" denildi.

Söz konusu talebin İstanbul 8'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce incelendiği belirtilerek, "Yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek, 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1 ve 3'üncü fıkraları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'na ait X hesabının erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24 Nisan 2025 tarihli talebi ve 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca İmamoğlu'nun X hesabına erişimin engellenmesine, kararın bir örneğinin 5651 Yasanın 8/A maddesinin 1'inci fırkası uyarınca gereği yapılmak üzere BTK ve ESB'ye gönderilmesine, kararın, 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca derhal, en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine, 2 hafta içerisinde itiraz yolunun açık olacağına 24 Nisan 2025 tarihinde karar verilmiştir. X platformu, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirmiştir" ifadelerine yer verildi. (DHA)