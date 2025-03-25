X'te askıya alınan hesap nasıl açılır? X'te askıya alınan hesap ne zaman açılır?

X platformu kullanıcılarının platform içerisindeki deneyimlerini kaliteli tutabilmek adına bazı hesapları askıya alabilmektedir. Bu işlemle beraber ağ içerisindeki bot ve spam hesapların temizlenmesi amaçlanır. Ancak bazen bot olmayan kullanıcıların da hesapları çeşitli nedenlerle askıya alınabilmektedir. Bu sorunla karşılaşan kullanıcılar hesaplarını nasıl açacaklarını merak ederler.

X'te askıya alınan hesap nasıl açılır?

Hesabın askıya alınması hesap güvenliğinin tehlikede olması ya da topluluk kurallarını ihlal etme durumunda gerçekleşen bir önlem olarak ifade edilebilir. Askıya alınan hesabı açabilmek için aşağıdaki yöntemler denenmelidir:

Askıya alınan hesabı tekrar kullanabilmek için ilk adım X'in yönergelerini uygulamaktadır. X kullanıcının e-posta adresini veya telefon numarasını doğrulamasını isteyebilir. Bu yöntemle yasağı kaldırmak için:

X platformunda oturum açın.

Hesabınız kilitlenmiştir bildiriminde bulunan mesajı bulun.

Başlat'a tıklayın ve e-posta adresinizi ya da telefon numaranızı girin.

Gelen doğrulama kodunu girin ve hesabınızın kilidini açmak için Gönder/Onayla seçeneğine tıklayın.

X, kurallarını birkaç defa ihlal eden kullanıcılar için doğrulama seçeneği gelmeyebilir. Bu esnada platform kullanıcıdan bir daha aynı ihlalleri yapmayacağına yönelik onay ister. Bu onay gerçekleştiğinde X geri sayım sayacı başlatır. Bu geri sayım birkaç saat veya birkaç gün boyunca sürebilir. Bu süre içerisinde herhangi bir şüpheli işlemde bulunulmamalıdır. Geri sayım tamamlandıktan sonra ise askıya alma işlemi kaldırılır.

Topluluk kuralları sürekli olarak ihlal edildiğinde ise hesap askıya alınır. Bu durumda profili tekrardan kullanabilmek için platformun talimatlarını uygulamanız gerekir. Bu esnada e-posta adresi ve telefon numarası doğrulanması gerekebilir. Bununla beraber kuralları ihlal eden gönderilerin kaldırılması da istenir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra geri sayım süreci başlar ve bu zaman zarfında sınırlı bir kullanım gerçekleştirilebilir.

X'te askıya alınan hesap ne zaman açılır?

Askıya alınan X profillerinin ne zaman açılacağına yönelik kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Söz konusu hesabın tekrar kullanılabilmesi için 1 gün geçmesi gerekebilirken, bu süre 2 hafta veya 30 gün de sürebilir.