X'ten Grok kararı: Ürettiği uygunsuz görüntüler tepki çekmişti!

Elon Musk’ın yapay zekâ aracı Grok, rıza dışı sahte cinsel içerikli görüntüler üretilmesine yönelik tepkiler sonrası görsel oluşturma özelliğini çoğu kullanıcıya kapattı. Artık sadece ücretli aboneler görsel oluşturma ve düzenleme özelliğini kullanabilecek.

Enes Çırtlık

Elon Musk'ın yapay zeka aracı Grok, cinsel içerikli ve şiddet içeren görseller oluşturmak için kullanılmasına yönelik geniş çaplı tepkilerin ardından, görsel oluşturma işlevini kullanıcıların büyük çoğunluğu için kapattı.

SADECE ÜCRETLİ ABONELER KULLANABİLECEK

The Guardian'da yer alan habere göre; X, platformun para cezaları ve yasal yaptırımlarla uyarılmasının ardından görsel oluşturma ve düzenleme işlevini ücretli abonelerle sınırladı.

Musk'ın sosyal medya ağı X'te bir paylaşım yapan Grok hesabı "Görsel oluşturma ve düzenleme şu anda yalnızca ücretli abonelerle sınırlandırılmıştır." dedi.

Bu durum, platformdaki kullanıcıların büyük çoğunluğunun Grok kullanarak görsel oluşturamayacağı; oluşturanların ise tüm detayları ve kredi kartı bilgileri X tarafından saklandığı için, işlevin kötüye kullanılması durumunda kimliklerinin tespit edilebileceği anlamına geliyor.

X'E DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TEPKİ

Grok'un rıza dışı cinsel içerikli görseller oluşturmak için kullanılmasının ardından Musk, dünyanın dört bir yanından düzenleyici yaptırım uyarısıyla karşı karşıya.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Örneğin, İngiliz hükümeti, ülkenin düzenleyici kurumu Ofcom'u, X'e karşı yasaklama dahil tüm yetkilerini kullanmaya çağırdı.

Endonezya da Grok ile üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle X'e yasaklama uyarısı yapmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta, konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulamıştı.

Hindistan da geçen hafta X'e konu hakkında kapsamlı inceleme yapma talimatı vermişti.

