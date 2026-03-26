X (Twitter) çöktü mü? 26 Mart 2026 X'te sorun mu yaşandı? Kullanıcı raporları geldi!

X (Twitter) çöktü mü? 26 Mart 2026 X'te sorun mu var? Ünlü milyarder Elon Musk'ın sosyal medya platformu X (Twitter) ve yapay zeka sohbet botu Grok, 26 Mart 2026 günü yaşanan global bir erişim sorunuyla gündem oldu. Peki, X (Twitter) çöktü mü? 26 Mart 2026 X'te sorun mu yaşandı?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları X (Twitter) ile ilgili sorunlar olduğunu gösterdi. Sitede kullanıcılardan yoğun rapor geldiği görüldü.

İddiaya göre, bazı X kullanıcıları, ana sayfada sanki X'e yeni kaydolmuş bir kullanıcı gibi "X'e hoş geldin" ibaresi çıktığını rapor etti. Özellikle ana sayfa akışının (feed) yenilenmediği ve yeni içeriklerin yüklenmediği belirtildi.

Buna ek olarak X'in yapay zeka sohbet botu Grok'a giren kullanıcılar da "Şu anda Grok ile ilgili bazı sorunlar yaşıyoruz. Grok yanıt veremeyebilir." hatasıyla karşılaştı.

ERİŞİM SORUNU GİDERİLDİ

X'te sorunun sebebi henüz resmi olarak açıklanmadı. Fakat sorun giderildi ve bir süre erişim sorunu yaşanan X'e tekrar erişim sağlanmaya başlandı.