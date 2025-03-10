HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. X (Twitter) yine mi çöktü? X (Twitter) neden açılmadı? 10 Mart 2025 X'te (Twitter) sorun mu yaşandı?

X (Twitter) yine mi çöktü? X (Twitter) neden açılmadı? 10 Mart 2025 X'te (Twitter) sorun mu yaşandı?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
10.03.2025 17:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

X (Twitter) çöktü mü? Ünlü milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te (Eski adıyla Twitter) aynı gün içinde 2. kez sorun yaşandı. Öğle saatlerinde kısa süreliğine erişim sorunu yaşanan X'te ile ilgili kullanıcılardan tekrar raporlar geldi. Peki, X (Twitter) çöktü mü, X (Twitter) yine mi çöktü? X (Twitter) neden açılmadı? 10 Mart 2025 X (Twitter) de sorun mu yaşandı?

X (Twitter) yine mi çöktü? X (Twitter) neden açılmadı? 10 Mart 2025 X'te (Twitter) sorun mu yaşandı?

Sosyal medya platformu X'e erişmekte tekrar sorun yaşandı. Çok sayıda kullanıcı, sosyal paylaşım ağı olan X'te sorun yaşandığına dair raporlar gönderdi. Öğle saatlerinde popüler sosyal medya platformunda yine sorun yaşanmıştı. X (Twitter) yine mi çöktü? X (Twitter) neden açılmadı? 10 Mart 2025 X (Twitter) de sorun mu yaşandı?

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ, X (TWITTER) TEKRAR MI ÇÖKTÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret etti. Sitede 10 Mart 2025 16:49 civarları itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görüldü.

rapor2

ÖĞLE SAATLERİNDE DE ÇÖKMÜŞTÜ

Öğle saatlerinde popüler sosyal medya platformunda yine sorun yaşanmıştı. Kullanıcılar, X'e bir süreliğine giriş yapamamış, bazı kullanıcılar ise Twitter'a girmek isterken karşılarına "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası çıktığını belirtmişti. Kısa bir süre sonra söz konusu problem giderilmişti.

X'te (Twitter) kısa süreliğine erişim problemi! X'te (Twitter) kısa süreliğine erişim problemi!

X'te gün içerisinde 2. kez yaşanan erişim sorunu tekrar çözüldü. Kullanıcıların X'e tekrar erişim sağlamaya başladığı görüldü.

Metrobüs hattından sökülen ağaçlar, barınakta hayat buluyorMetrobüs hattından sökülen ağaçlar, barınakta hayat buluyor
Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması! "Sipariş çatışmalar ülkemizin de iç asayiş ve barış ortamını tehdit edici kıvam ve kırattadır"Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması! "Sipariş çatışmalar ülkemizin de iç asayiş ve barış ortamını tehdit edici kıvam ve kırattadır"
Anahtar Kelimeler:
Twitter twitter çöktü mü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya'da korkunç olay! Okul zilinden rahatsız oldu: Müdürün boğazını kesti...

Sakarya'da korkunç olay! Okul zilinden rahatsız oldu: Müdürün boğazını kesti...

Küçük çocuğuna taciz infial yaratmıştı! Harekete geçildi

Küçük çocuğuna taciz infial yaratmıştı! Harekete geçildi

Deprem bölgesinde betonun fiyatını duyan Bakan Kurum sinirlendi! Vali'ye döndü: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Deprem bölgesinde betonun fiyatını duyan Bakan Kurum sinirlendi! Vali'ye döndü: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Şenol Güneş’in yerine ya Fatih Tekke ya Arda Turan gelecek! Eski Galatasaray teknik direktörü de gündemde…

Şenol Güneş’in yerine ya Fatih Tekke ya Arda Turan gelecek! Eski Galatasaray teknik direktörü de gündemde…

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu!

Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu!

Fabrikaları olan iş insanına tehdit! 13 kez kurşunladılar, şehri terk etmeyi düşüyor

Fabrikaları olan iş insanına tehdit! 13 kez kurşunladılar, şehri terk etmeyi düşüyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.