X (Twitter) yine mi çöktü? X (Twitter) neden açılmadı? 10 Mart 2025 X'te (Twitter) sorun mu yaşandı?

Sosyal medya platformu X'e erişmekte tekrar sorun yaşandı. Çok sayıda kullanıcı, sosyal paylaşım ağı olan X'te sorun yaşandığına dair raporlar gönderdi. Öğle saatlerinde popüler sosyal medya platformunda yine sorun yaşanmıştı. X (Twitter) yine mi çöktü? X (Twitter) neden açılmadı? 10 Mart 2025 X (Twitter) de sorun mu yaşandı?

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ, X (TWITTER) TEKRAR MI ÇÖKTÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret etti. Sitede 10 Mart 2025 16:49 civarları itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görüldü.

ÖĞLE SAATLERİNDE DE ÇÖKMÜŞTÜ

Öğle saatlerinde popüler sosyal medya platformunda yine sorun yaşanmıştı. Kullanıcılar, X'e bir süreliğine giriş yapamamış, bazı kullanıcılar ise Twitter'a girmek isterken karşılarına "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası çıktığını belirtmişti. Kısa bir süre sonra söz konusu problem giderilmişti.

X'te gün içerisinde 2. kez yaşanan erişim sorunu tekrar çözüldü. Kullanıcıların X'e tekrar erişim sağlamaya başladığı görüldü.