X, yeni kurallar getiriyor: Sahte ve parodi hesaplar için zorunlu olacak...

Sosyal medya platformu X, parodi hesaplara yönelik yeni kurallar getiriyor. Bu kurallara göre, 10 Nisan itibarıyla parodi hesapların, temsil ettikleri kişilere ait X hesaplarından farklı görseller kullanmaları zorunlu olacak. Elon Musk’ın sahibi olduğu platform, bu düzenlemeyle kullanıcıların yanıltıcı içeriklerden korunmasını hedefliyor. Parodi hesaplar, artık daha belirgin bir şekilde ayrıştırılacak ve görsellerin özgünlüğü artırılacak.

X'DE, 10 NİSAN'DAN İTİBAREN PARODİ HESAPLARA YENİ KURALLAR

İş adamı Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, parodi hesaplara için yeni kurallar getiriyor. Alınacak kurallarla, 10 Nisan'dan itibaren başka bir kullanıcıyı veya kişiyi taklit eden hesapların başında "sahte" veya "parodi" gibi anahtar kelimeler kullanma zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca, parodi hesap sahiplerinin temsil etmek istedikleri kişilere ait X hesaplarından farklı görseller kullanmalarını zorunlu olacak.

ŞİRKET TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Şirket tarafından yapılan açıklamada "Bu değişiklikler, kullanıcıların Parodi, Yorum ve Hayran (PCF) hesaplarından bağımsz hesapları daha iyi anlamalarını sağlamak, karışıklık ya da sahtecilik riskini azaltmak için yapılıyor" denildi. Söz konusu hesapların 10 Nisan’a kadar profillerini güncellemesi uyarısı yapılan açıklamada değişikliklerden hayran ve yorum hesaplarının da etkileceği belirtildi.

ELON MUSK'I TAKLİT EDEN ÇOK SAYIDA PARODİ KAFA KARIŞIKLIĞI OLUŞTURMUŞ

Çok sayıda kullanıcı X’in sahibi Elon Musk'ı taklit eden çok sayıda parodi hesabın neden olduğu kafa karışıklığından şikayetçi. Bir milyondan fazla takipçisi olan bir Musk parodi hesabının kısa süre önce yaptığı bir paylaşımda, kullanıcılara Tesla kazanma şansı için "beğenmeleri ve yorum yapmaları" söylenmiş ve bu gönderi 428 bin beğeni 200 binden fazla yorum almıştı.

X, eğlence amacıyla taklit yapan kullanıcıların kendilerini bu şekilde tanımlamalarını gerektiren kurallarını ilk olarak Ocak ayında, parodi hesaplar için "etiketler" ile yayınlamıştı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır