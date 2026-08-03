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Xbox fiyatlarında artış: İşte Series X ve Series'in güncel fiyatları!

Microsoft’un Avrupa ve Birleşik Krallık’ta uygulayacağı yeni Xbox fiyatları belli oldu. Modele bağlı olarak artışlar AB'de 200 euroya, Birleşik Krallık'ta ise 170 sterline kadar çıkıyor.

Xbox fiyatlarında artış: İşte Series X ve Series'in güncel fiyatları!
Enes Çırtlık

Microsoft, Xbox konsollarına yönelik son fiyat artışını haziran ayında duyurmuş ancak yalnızca ABD fiyatlarını paylaşmıştı. Şimdi ise Avrupa ve Birleşik Krallık’taki yeni Xbox fiyatları da belli oldu.

Buna göre Xbox fiyatları Avrupa Birliği’nde 200 euroya, Birleşik Krallık’ta ise 170 sterline kadar arttı.

Xbox fiyatlarında artış: İşte Series X ve Series in güncel fiyatları! 1

XBOX SERİES S’İN FİYATI YÜZDE 43’TEN FAZLA YÜKSELDİ

The Verge'e göre 512 GB Xbox Series S’in Avrupa fiyatı 349,99 eurodan 499,99 euroya çıktı. Birleşik Krallık’taki fiyat ise 299,99 sterlinden 429,99 sterline yükseldi.

Böylece giriş seviyesindeki modelin fiyatı yüzde 43’ten fazla artmış oldu.

Xbox fiyatlarında artış: İşte Series X ve Series in güncel fiyatları! 2

Disk sürücülü 1 TB Xbox Series X’in fiyatı da yüzde 30’dan fazla yükseldi. Modelin fiyatı Avrupa'da 599,99 eurodan 799,99 euroya, Birleşik Krallık’ta ise 499,99 sterlinden 669,99 sterline çıktı.

İŞTE XBOX MODELLERİNİN ESKİ VE YENİ FİYATLARI

Avrupa ve Birleşik Krallık’taki fiyat değişikliklerinin tam listesi şöyle:

  • 512 GB Xbox Series S: 349,99 eurodan 499,99 euroya; 299,99 sterlinden 429,99 sterline
  • 1 TB Xbox Series S: 399,99 eurodan 599,99 euroya; 349,99 sterlinden 519,99 sterline
  • 1 TB Xbox Series X Digital: 549,99 eurodan 749,99 euroya; 449,99 sterlinden 619,99 sterline
  • Disk sürücülü 1 TB Xbox Series X: 599,99 eurodan 799,99 euroya; 499,99 sterlinden 669,99 sterline
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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Birleşik Krallık Xbox Oyun Avrupa oyun konsolu
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