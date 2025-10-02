HABER

Xbox Game Pass’e zam geldi: İşte Türkiye fiyatları!

Microsoft, Xbox Game Pass üyelik ücretlerine zam yaptı. Essential, Premium ve Ultimate olmak üzere üçe ayrılan yeni planların Türkiye fiyatları ise belli oldu.

Enes Çırtlık

Microsoft, oyun severlerin yoğun ilgi gösterdiği Xbox Game Pass abonelik ücretlerinde değişikliğe gitti. Şirket, yeni fiyatlarla birlikte abonelik sistemini de güncelledi. Artık üç farklı plan bulunuyor: Essential, Premium ve Ultimate.

XBOX GAME PASS ESSENTIAL PAKETİ NELER İÇERİYOR?

  • Xbox konsolu, bilgisayar ve desteklenen cihazlarda 50'den fazla oyun
  • Konsolda çevrimiçi çok oyunculu oynama
  • League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlar için avantajlar

XBOX GAME PASS PREMIUM PAKETİ NELER İÇERİYOR?

  • Xbox konsolu, bilgisayar ve desteklenen cihazlarda 200'den fazla oyun
  • Xbox tarafından yayımlanan yeni oyunlar, lansmandan itibaren 12 ay içinde kütüphaneye eklenir
  • League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlar için avantajlar
  • Konsolda çevrimiçi çok oyunculu oynama

XBOX GAME PASS ULTIMATE PAKETİ NELER İÇERİYOR?

  • Xbox konsolu, bilgisayar ve desteklenen cihazlarda 400+'den fazla oyun
  • Xbox tarafından yayımlanan yeni oyunlar ve üçüncü taraf oyunları dahil olmak üzere çıktığı gün oynayabileceğiniz yeni oyunlar
  • EA Play ve Ubisoft+ Classics içerir.
  • League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlar için avantajlar
  • Konsolda çevrimiçi çok oyunculu oynama

TÜRKİYE’DE XBOX GAME PASS FİYATLARI

Microsoft’un açıkladığı yeni fiyatlar şöyle:

  • Essential plan: 269 TL
  • Premium plan: 409 TL
  • Ultimate plan: 799 TL
  • PC Game Pass: 449 TL
Anahtar Kelimeler:
Microsoft Xbox Zam
