Xbox Game Pass’e zam geldi: İşte Türkiye fiyatları!

Microsoft, oyun severlerin yoğun ilgi gösterdiği Xbox Game Pass abonelik ücretlerinde değişikliğe gitti. Şirket, yeni fiyatlarla birlikte abonelik sistemini de güncelledi. Artık üç farklı plan bulunuyor: Essential, Premium ve Ultimate.
XBOX GAME PASS ESSENTIAL PAKETİ NELER İÇERİYOR?
- Xbox konsolu, bilgisayar ve desteklenen cihazlarda 50'den fazla oyun
- Konsolda çevrimiçi çok oyunculu oynama
- League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlar için avantajlar
XBOX GAME PASS PREMIUM PAKETİ NELER İÇERİYOR?
- Xbox konsolu, bilgisayar ve desteklenen cihazlarda 200'den fazla oyun
- Xbox tarafından yayımlanan yeni oyunlar, lansmandan itibaren 12 ay içinde kütüphaneye eklenir
- League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlar için avantajlar
- Konsolda çevrimiçi çok oyunculu oynama
XBOX GAME PASS ULTIMATE PAKETİ NELER İÇERİYOR?
- Xbox konsolu, bilgisayar ve desteklenen cihazlarda 400+'den fazla oyun
- Xbox tarafından yayımlanan yeni oyunlar ve üçüncü taraf oyunları dahil olmak üzere çıktığı gün oynayabileceğiniz yeni oyunlar
- EA Play ve Ubisoft+ Classics içerir.
- League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlar için avantajlar
- Konsolda çevrimiçi çok oyunculu oynama
TÜRKİYE’DE XBOX GAME PASS FİYATLARI
Microsoft’un açıkladığı yeni fiyatlar şöyle:
- Essential plan: 269 TL
- Premium plan: 409 TL
- Ultimate plan: 799 TL
- PC Game Pass: 449 TL
