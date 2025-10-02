Xbox Game Pass’e zam geldi: İşte Türkiye fiyatları!

Microsoft, oyun severlerin yoğun ilgi gösterdiği Xbox Game Pass abonelik ücretlerinde değişikliğe gitti. Şirket, yeni fiyatlarla birlikte abonelik sistemini de güncelledi. Artık üç farklı plan bulunuyor: Essential, Premium ve Ultimate.

XBOX GAME PASS ESSENTIAL PAKETİ NELER İÇERİYOR?

Xbox konsolu, bilgisayar ve desteklenen cihazlarda 50'den fazla oyun

Konsolda çevrimiçi çok oyunculu oynama

League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlar için avantajlar

XBOX GAME PASS PREMIUM PAKETİ NELER İÇERİYOR?

Xbox konsolu, bilgisayar ve desteklenen cihazlarda 200'den fazla oyun

Xbox tarafından yayımlanan yeni oyunlar, lansmandan itibaren 12 ay içinde kütüphaneye eklenir

League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlar için avantajlar

Konsolda çevrimiçi çok oyunculu oynama

XBOX GAME PASS ULTIMATE PAKETİ NELER İÇERİYOR?

Xbox konsolu, bilgisayar ve desteklenen cihazlarda 400+'den fazla oyun

Xbox tarafından yayımlanan yeni oyunlar ve üçüncü taraf oyunları dahil olmak üzere çıktığı gün oynayabileceğiniz yeni oyunlar

EA Play ve Ubisoft+ Classics içerir.

League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlar için avantajlar

Konsolda çevrimiçi çok oyunculu oynama

TÜRKİYE’DE XBOX GAME PASS FİYATLARI

Microsoft’un açıkladığı yeni fiyatlar şöyle: