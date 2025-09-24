Xiaomi 15T ve 15T Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Xiaomi, Münih’te düzenlediği global lansman etkinliğinde, amiral gemisi segmentindeki yeni modelleri Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro’dan oluşan Xiaomi 15T serisini tanıttı.
XIAOMI 15T ÖZELLİKLERİ
Xiaomi 15T, 6,83 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızı sunabilen AMOLED bir ekran ile geliyor. 3200 nit maksimum parlaklık değeri sunan ekran Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor.
Xiaomi 15T kamera özellikleri konusunda arka tarafında bir ana kamera, ultra geniş açı kamera ve telefoto kamera bulunduruyor. Xiaomi 15T üç arka kamerasıyla 15 mm’den 92 mm’ye kadar uzanan bir odak uzaklığı aralığı sunuyor. Ayrıca cihazda selfie ve video görüşmeleri için 32 MP ön kamera bulunuyor.
4nm üretim sürecine sahip MediaTek Dimensity 8400-Ultra işlemcisiyle gelen Xiaomi 15T, 12GB + 256GB / 12GB + 512GB seçeneklerine sahip. Ayrıca cihazın 5500mAh (tip) pil kapasitesine sahip olduğunu ve 67W HyperCharge desteği sunduğunu belirtelim.
XIAOMI 15T TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Ekran: 6,83 inç 120 Hz göz koruyucu ekran, Corning Gorilla Glass 7i, 3200 nit maksimum parlaklık, AMOLED, 447 ppi, 2772 x 1280, 480 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı, DCI-P3 renk gamı, 840 Hz'e kadar PWM karartma, HDR10+, Dolby Vision
- Boyutlar: 163,2 mm x 78,0 mm x 7,50 mm
- Ağırlık: 194 g
- Renkler: Siyah, Gri, Rose Gold
- IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık
- Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH.
- Leica 23 mm ana kamera: 50MP, ƒ/1.7, OIS, Light Fusion 800 görüntü sensörü, 2.0μm 4-in-1 Super Pixel, 23 mm eşdeğeri odak uzaklığı
- Leica 46 mm telefoto kamera: 50MP, ƒ/1.9, 46 mm eşdeğeri odak uzaklığı
- Leica 15 mm ultra geniş açılı kamera: 12MP, ƒ/2.2, 120° FOV
- Ön kamera: 32MP, ƒ/2.2, 90° FOV, 21 mm eşdeğeri odak uzaklığı
- Master Portrait
- Xiaomi AISP 2.0
- Arka kamera video kaydı
- Tüm odak uzaklıklarında HDR10+
- LUT parametreleri
- 30 fps, 60 fps'de 4K video kaydı
- 30 fps, 60 fps'de 1080p HD video kaydı
- 30 fps'de 720p HD video kaydı
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8400-Ultra
- İşlemci üretim süreci: 4nm
- CPU: 3.25GHz’ye kadar
- GPU: Mali-G720
- NPU: NPU 880
- LPDDR5X bellek + UFS 4.1 depolama
- 12GB + 256GB / 12GB + 512GB
- Xiaomi HyperOS
- Batarya: 5500mAh (tip) pil
- Şarj: 67W HyperCharge
- Çift Hoparlör
- Dolby Atmos
- Hi-Res ve Hi-Res Kablosuz sertifikasyonu
- Wi-Fi 6E
- Çift SIM (nano SIM + nano SIM veya nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM)
- NFC desteği
- Bluetooth 6.0
XIAOMI 15T PRO ÖZELLİKLERİ
Xiaomi 15T Pro, 6,83 inç 144 Hz AMOLED ekran sunuyor. Corning Gorilla Glass 7i ile korunan bu ekran, 3200 nit maksimum parlaklık değerine ulaşabiliyor. 3 nm üretim sürecine sahip olan MediaTek Dimensity 9400+ ile güçlendirilen telefon, 12GB + 256GB/ 12GB + 512GB/ 12GB + 1TB seçeneklerine sahip.
Xiaomi 15T Pro’nun kamera özelliklerine gelirsek; cihaz, ana kamera, ultra geniş açı kamera ve Leica 5x Pro telefoto kamera bulunuyor. Xiaomi 15T Pro, 15 mm’den 230 mm’ye kadar uzanan bir odak uzaklığı aralığı sunuyor.
Xiaomi 15T Pro pil tarafında ise 5500mAh pil ile gelirken; 90W kablolu HyperCharge ve 50W kablosuz HyperCharge desteği sunuyor.
XIAOMI 15T PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Ekran: 6,83 inç 144 Hz göz koruyucu ekran, Corning Gorilla Glass 7i, 3200 nit maksimum parlaklık, AMOLED, 447 ppi, 2772 x 1280 çözünürlük, 480 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı, DCI-P3 renk gamı, DC karartma, HDR10+, Dolby Vision
- Boyutlar: 162,7 mm x 77,9 mm x 7,96 mm
- Ağırlık: 210 g
- Renkler: Siyah, Gri, Mocha Gold
- IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık
- Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH
- Leica 23mm ana kamera: 50MP, ƒ/1.62, OIS, Light Fusion 900 görüntü sensörü, 2.4μm 4-in-1 Super Pixel, 23 mm eşdeğeri odak uzaklığı
- Leica 115mm süper telefoto kamera: 50MP, ƒ/3.0, OIS, 115 mm eşdeğeri odak uzaklığı
- Leica 15 mm ultra geniş açılı kamera: 12MP, ƒ/2.2, 120° FOV
- Ön kamera: 32MP, ƒ/2.2, 90° FOV, 21 mm eşdeğeri odak uzaklığı
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+
- İşlemci üretim süreci: 3nm
- CPU: 3.73GHz’ye kadar
- GPU: Immortalis-G925 MC12
- NPU: NPU 890
- LPDDR5X bellek + UFS 4.1 depolama
- 12GB + 256GB/ 12GB + 512GB/ 12GB + 1TB
- Xiaomi HyperOS
- 5500mAh (tip) pil
- 90W kablolu HyperCharge
- 50W kablosuz HyperCharge
- Çift Hoparlör
- Üçlü mikrofon kurulumu
- Dolby Atmos
- Hi-Res ve Hi-Res Kablosuz sertifikasyonu
- Wi-Fi 7
- Çift SIM (nano SIM + nano SIM veya nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM)
- NFC desteği
- Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth
XIAOMI 15T VE XIAOMI 15T PRO FİYATLARI
Xiaomi 15T Pro, Siyah, Gri ve Mocha Gold olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Xiaomi 15T Pro, üç farklı depolama seçeneğiyle 46.999 TL’den başlayan fiyatlarla raflarda olacak.
Xiaomi 15T ise Siyah, Gri ve Rose Gold renk seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak. Xiaomi 15T, iki farklı depolama seçeneğiyle 36.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
