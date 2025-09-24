Xiaomi 15T ve 15T Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Xiaomi, Münih’te düzenlediği global lansman etkinliğinde, amiral gemisi segmentindeki yeni modelleri Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro’dan oluşan Xiaomi 15T serisini tanıttı.

XIAOMI 15T ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 15T, 6,83 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızı sunabilen AMOLED bir ekran ile geliyor. 3200 nit maksimum parlaklık değeri sunan ekran Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor.

Xiaomi 15T kamera özellikleri konusunda arka tarafında bir ana kamera, ultra geniş açı kamera ve telefoto kamera bulunduruyor. Xiaomi 15T üç arka kamerasıyla 15 mm’den 92 mm’ye kadar uzanan bir odak uzaklığı aralığı sunuyor. Ayrıca cihazda selfie ve video görüşmeleri için 32 MP ön kamera bulunuyor.

4nm üretim sürecine sahip MediaTek Dimensity 8400-Ultra işlemcisiyle gelen Xiaomi 15T, 12GB + 256GB / 12GB + 512GB seçeneklerine sahip. Ayrıca cihazın 5500mAh (tip) pil kapasitesine sahip olduğunu ve 67W HyperCharge desteği sunduğunu belirtelim.

XIAOMI 15T TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,83 inç 120 Hz göz koruyucu ekran, Corning Gorilla Glass 7i, 3200 nit maksimum parlaklık, AMOLED, 447 ppi, 2772 x 1280, 480 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı, DCI-P3 renk gamı, 840 Hz'e kadar PWM karartma, HDR10+, Dolby Vision

Boyutlar: 163,2 mm x 78,0 mm x 7,50 mm

Ağırlık: 194 g

Renkler: Siyah, Gri, Rose Gold

IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık

Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH.

Leica 23 mm ana kamera: 50MP, ƒ/1.7, OIS, Light Fusion 800 görüntü sensörü, 2.0μm 4-in-1 Super Pixel, 23 mm eşdeğeri odak uzaklığı

Leica 46 mm telefoto kamera: 50MP, ƒ/1.9, 46 mm eşdeğeri odak uzaklığı

Leica 15 mm ultra geniş açılı kamera: 12MP, ƒ/2.2, 120° FOV

Ön kamera: 32MP, ƒ/2.2, 90° FOV, 21 mm eşdeğeri odak uzaklığı

Master Portrait

Xiaomi AISP 2.0

Arka kamera video kaydı

Tüm odak uzaklıklarında HDR10+

LUT parametreleri

30 fps, 60 fps'de 4K video kaydı

30 fps, 60 fps'de 1080p HD video kaydı

30 fps'de 720p HD video kaydı

İşlemci: MediaTek Dimensity 8400-Ultra

İşlemci üretim süreci: 4nm

CPU: 3.25GHz’ye kadar

GPU: Mali-G720

NPU: NPU 880

LPDDR5X bellek + UFS 4.1 depolama

12GB + 256GB / 12GB + 512GB

Xiaomi HyperOS

Batarya: 5500mAh (tip) pil

Şarj: 67W HyperCharge

Çift Hoparlör

Dolby Atmos

Hi-Res ve Hi-Res Kablosuz sertifikasyonu

Wi-Fi 6E

Çift SIM (nano SIM + nano SIM veya nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM)

NFC desteği

Bluetooth 6.0

XIAOMI 15T PRO ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 15T Pro, 6,83 inç 144 Hz AMOLED ekran sunuyor. Corning Gorilla Glass 7i ile korunan bu ekran, 3200 nit maksimum parlaklık değerine ulaşabiliyor. 3 nm üretim sürecine sahip olan MediaTek Dimensity 9400+ ile güçlendirilen telefon, 12GB + 256GB/ 12GB + 512GB/ 12GB + 1TB seçeneklerine sahip.

Xiaomi 15T Pro’nun kamera özelliklerine gelirsek; cihaz, ana kamera, ultra geniş açı kamera ve Leica 5x Pro telefoto kamera bulunuyor. Xiaomi 15T Pro, 15 mm’den 230 mm’ye kadar uzanan bir odak uzaklığı aralığı sunuyor.

Xiaomi 15T Pro pil tarafında ise 5500mAh pil ile gelirken; 90W kablolu HyperCharge ve 50W kablosuz HyperCharge desteği sunuyor.

XIAOMI 15T PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,83 inç 144 Hz göz koruyucu ekran, Corning Gorilla Glass 7i, 3200 nit maksimum parlaklık, AMOLED, 447 ppi, 2772 x 1280 çözünürlük, 480 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı, DCI-P3 renk gamı, DC karartma, HDR10+, Dolby Vision

Boyutlar: 162,7 mm x 77,9 mm x 7,96 mm

Ağırlık: 210 g

Renkler: Siyah, Gri, Mocha Gold

IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık

Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH

Leica 23mm ana kamera: 50MP, ƒ/1.62, OIS, Light Fusion 900 görüntü sensörü, 2.4μm 4-in-1 Super Pixel, 23 mm eşdeğeri odak uzaklığı

Leica 115mm süper telefoto kamera: 50MP, ƒ/3.0, OIS, 115 mm eşdeğeri odak uzaklığı

Leica 15 mm ultra geniş açılı kamera: 12MP, ƒ/2.2, 120° FOV

Ön kamera: 32MP, ƒ/2.2, 90° FOV, 21 mm eşdeğeri odak uzaklığı

İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+

İşlemci üretim süreci: 3nm

CPU: 3.73GHz’ye kadar

GPU: Immortalis-G925 MC12

NPU: NPU 890

LPDDR5X bellek + UFS 4.1 depolama

12GB + 256GB/ 12GB + 512GB/ 12GB + 1TB

Xiaomi HyperOS

5500mAh (tip) pil

90W kablolu HyperCharge

50W kablosuz HyperCharge

Çift Hoparlör

Üçlü mikrofon kurulumu

Dolby Atmos

Hi-Res ve Hi-Res Kablosuz sertifikasyonu

Wi-Fi 7

Çift SIM (nano SIM + nano SIM veya nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM)

NFC desteği

Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth

XIAOMI 15T VE XIAOMI 15T PRO FİYATLARI

Xiaomi 15T Pro, Siyah, Gri ve Mocha Gold olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Xiaomi 15T Pro, üç farklı depolama seçeneğiyle 46.999 TL’den başlayan fiyatlarla raflarda olacak.

Xiaomi 15T ise Siyah, Gri ve Rose Gold renk seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak. Xiaomi 15T, iki farklı depolama seçeneğiyle 36.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.