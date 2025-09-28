Xiaomi CEO'su: "3 adet Tesla Model Y alıp parçalarına ayırdık"

Küresel elektrikli araç pazarında rekabet giderek kızışırken, Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"TEK TEK SÖKÜP İNCELEDİK"

Business Insider'da yer alan habere göre, Xiaomi CEO’su Lei Jun, “Bu yılın başında 3 adet Model Y satın aldık, parçaları tek tek söküp her bir bileşeni tek tek inceledik” açıklamasında bulundu.

Xiaomi ekibinin SUV'nin iç mekanını en iyi şekilde nasıl tasarlayacağını uzun süre düşündüğünü de aktaran Jun, YU7'nin tasarımının son halinin “Model Y'ye kesinlikle yenik düşmediğini” söyledi.

Ayrıca YU7’nin batarya ömrünü Model Y ile karşılaştıran Xiaomi CEO'su, kendi araçlarının fiyatına göre olağanüstü bir performans sunduğunu öne sürdü.

Jun, Model Y’yi eleştirmediğini de ekledi.

ÇİN PAZARINDA GERİLEME

Xiaomi CEO'su Lei Jun'un açıklamaları, Çin’de Tesla satışlarının Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 4 düşerek 83.200 adet seviyesine gerilediği döneme denk geldi. Tesla, Çin'de daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar satan Xiaomi, Xpeng ve Nio gibi yerel üreticilerle yoğun bir rekabetle karşı karşıya.