Xiaomi kullanıcılarına müjde! Büyük görsel değişiklikler geliyor

Xiaomi HyperOS 4'e dair sızıntılar gelmeye başladı. Yeni bir sızıntı, HyperOS 4'ün sadece sıradan bir arayüz güncellemesi değil, önemli görsel değişiklikler ve Leica renk paleti entegrasyonu içeren büyük bir güncelleme olacağını öne sürüyor.

ARAYÜZDE YENİLİK VE LEICA ENTEGRASYONU

Gizmochina'da yer alan habere göre, HyperOS 4 ile ilgili son bilgiler, Çinli sızıntı kaynağı Smart Pikachu'dan geldi. Kaynak, yaklaşmakta olan HyperOS 4'ün temel kullanıcı arayüzünde önemli değişiklikler içereceğini iddia etti. Kaynak, sızıntıda ayrıntılara pek girmese de, şirketin HyperOS 4 için tanıdık tasarım dilinden oldukça modernize edilmiş, uyumlu bir görünüme geçebileceğini öne sürdü.

Sızıntı kaynağı ayrıca Xiaomi'nin yaklaşan büyük HyperOS sürümüne entegre etmek için bir Leica renk paleti geliştirdiğini iddia etti. Yine pek bir ayrıntı paylaşılmasa da, bunun arayüzde yüksek kontrastlı bir görsel estetiğe işaret ettiği düşünülüyor.

MIUI KALINTILARI SİLİNİYOR, RUST DİLİ GELİYOR

Xiaomi ayrıca çoğu insanın fark etmeyeceği daha derin, daha büyük bir değişiklik üzerinde de çalışıyor olabilir. Geçmiş sızıntılara göre şirket, eski MIUI arayüzünün kalıntılarını kaldırıyor. İddialara göre, HyperOS 4 için temel sistem uygulamaları RUST programlama dili kullanılarak yeniden yazılacak ve bu da daha iyi sistem akıcılığı ve güvenliği sunacak.

HYPEROS 4'ÜN ÇIKIŞ TARİHİ

Xiaomi, HyperOS 4 hakkında henüz resmi olarak hiçbir şey açıklamamış olsa da, gelen haberler beta testlerinin Ağustos ayında başlayacağını, 2026'nın 3. çeyreğinde ise Xiaomi 18 serisi ile birlikte kullanıma sunulabileceğini öne sürüyor.