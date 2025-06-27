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Xiaomi SUV pazarına girdi! İşte yeni elektrikli Xiaomi otomobili Xiaomi YU7'nin özellikleri

Xiaomi, elektrikli araç pazarındaki ikinci modeli olan “YU7” adlı SUV’yi tanıttı. 835 km menzile sahip araç, 3 versiyon ve 9 renk seçeneğiyle 253.500 yuan (yaklaşık 35.400 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Xiaomi, "SU7" adını verdiği ilk elektrikli spor otomobil modelini ise mart 2024'te piyasaya sürmüştü.

Xiaomi SUV pazarına girdi! İşte yeni elektrikli Xiaomi otomobili Xiaomi YU7'nin özellikleri

Çinli akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi Xiaomi, geçen yıl ilk kez girdiği elektrikli otomobil pazarında yeni bir modeli piyasaya sürdü.

Şirket, "YU7" adını verdiği elektrikli SUV modelini dün Pekin'de düzenlenen etkinlikte tanıttı.

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İçerdiği özelliklere göre 3 versiyon olarak toplam 9 renk seçeneğiyle piyasaya sürülen aracın başlangıç fiyatı, 253 bin 500 yuan (yaklaşık 35 bin 400 dolar) olarak belirlendi.

Yeni modelin 835 kilometre batarya menziline sahip olduğu belirtildi.

"YU7" ŞİRKETİN İKİNCİ ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELİ

"YU7" adı verilen elektrikli SUV, şirketin geçen yıl piyasaya sürdüğü elektrikli spor otomobil modelinin ardından geliştirdiği ikinci elektrikli araç oldu.

Xiaomi, "SU7" adını verdiği ilk elektrikli spor otomobil modelini Mart 2024'te piyasaya sürmüştü.

Çin'de "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırılan şarj edilebilen pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobillerin satışlarındaki artış ivmesi sürüyor.

Çin Otomobil İmalatçıları Birliğinin (CAAM) verilerine göre, NEV satışları, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artarak 5,61 milyona ulaştı.

NEV satışları 2023'te yıllık yüzde 37,9 artışla 9,4 milyona, 2024'te ise yüzde 35,5 artışla 12,8 milyona çıkmıştı.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Xiaomi Otomobil elektrikli otomobil
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