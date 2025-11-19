Xiaomi uyardı: "2026’da akıllı telefon fiyatları artabilir"

Yapay zekâ sunucularına yönelik bileşenlere olan talebin artması ve şirketlerin veri merkezleri kurmak için yarışa girmesiyle küresel bellek yongası fiyatları yükseliyor.

Samsung gibi yonga üreticileri, kapasitelerini yüksek bant genişlikli bellek (HBM) üretimine kaydırırken mobil cihazlarda kullanılan yongaların üretimi ise azalmış durumda.

Bu durum birçok akıllı telefon üreticisini etkiliyor.

XIAOMI'DEN TELEFON FİYATLARINA ZAM UYARISI

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ise bellek yongalarının maliyetlerindeki artış nedeniyle tüketicilerin gelecek yıl akıllı telefon fiyatlarında daha fazla artış görebilecekleri konusunda uyarıda bulundu.

Reuters'ta yer alan habere göre, şirket, böyle bir fiyat artışının maliyetleri tamamen telafi etmeye yetmeyeceğini de kabul etti.

"FİYAT ARTIŞI TEK BAŞINA BUNUN TAMAMINI TELAFİ ETMEYE YETMEYECEK"

Xiaomi Başkanı Lu Weibing, yaptığı açıklamada, bellek yongalarının artan maliyetlerine atıfta bulunarak, "gelecek yıl baskının bu yıldan çok daha ağır olmasını bekliyorum" dedi ve ekledi:

“Genel olarak, tüketicilerin ürün perakende fiyatlarında önemli bir artış görmesi muhtemel. Bu baskının bir kısmı fiyat artışlarıyla giderilebilir, ancak fiyat artışı tek başına bunun tamamını telafi etmeye yetmeyecek"

Geçtiğimiz ay bazı tüketiciler Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Redmi K90'ın fiyatından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti. Lu Weibing ise bellek yongası fiyatlarındaki artışın akıllı telefon maliyetlerini artırdığını söylemişti.