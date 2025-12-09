HABER

Yaban domuzunun fotokapanla savaşı: Söküp parçalamaya çalıştı

Tekirdağ’da Ganos Dağları’nda kurulu bulunan bir fotokapan kamerası, yaban domuzunun hedefi oldu. Domuzun günler süren mücadelesi kameralara saniye saniye yansıdı.

Hazar Gönüllü

Tekirdağ’da bulunan Ganos Dağları’nda yaban hayatını izlemek amacıyla kurulan fotokapana yaklaşan yaban domuzu, ilk etapta kamerayı bağlı olduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Uzun süre fotokapanın kemeri ve gövdesiyle uğraşan domuz, çabalarına rağmen başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı.

Bir hafta sonra geri döndü
Yaklaşık bir hafta sonra aynı noktaya yeniden gelen yaban domuzu, bu kez daha kararlı davrandı. Fotokapan kamerasını kurulu olduğu alandan sökmeyi başaran domuz, kamerayı aldıktan sonra uzun süre parçalamaya çalıştı.
Yaban domuzunun fotokapanla verdiği mücadele, ironik bir şekilde hedef aldığı kamera tarafından anbean kayıt altına alındı. Ortaya çıkan görüntüler, yaban hayatındaki merak ve gücün ne kadar etkileyici olabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaban domuzunun fotokapanla savaşı: Söküp parçalamaya çalıştı 1

Yaban domuzunun fotokapanla savaşı: Söküp parçalamaya çalıştı 2

