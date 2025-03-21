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Yağışlar Van'daki 3 barajda doluluk oranını artırdı

21.03.2025 18:16
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Van'da etkili olan yağışlarla, enerji üretimi ve tarımsal sulamada kullanılan 3 barajın doluluk oranı arttı.

Yağışlar Van'daki 3 barajda doluluk oranını artırdı

Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, Van'da Zernek, Sarımehmet, Koçköprü ve Morgedik barajlarının işletmede olduğunu söyledi.

Bu ay, geçen yıl marta göre barajlardaki doluluk oranının artığını belirten Aksoy, "Zernek Barajı'nın toplam depolama hacmi yaklaşık 105 milyon metreküp olup, bunun 20 milyon metreküpü ölü hacim olarak adlandırılır. Aktif hacmimiz 85 milyon metreküptür. Geçen yıl Zernek Barajı bu dönemde yüzde 49 seviyelerindeydi. Bu sene yüzde 64 seviyesine kadar çıkmış durumda." dedi.

Geçen seneyle kot farkı olarak kıyaslandığında Zernek Barajı'nda suyun 4 metreküp yükseldiğini anlatan Aksoy, benzer durumun Koçköprü dışındaki barajlarda da olduğunu ifade etti.

"SULAMAYLA İLGİLİ BİR SIKINTI YAŞANMAMASI PLANLANMAKTA"

Yaklaşık 134 milyon metreküp depolama hacmine sahip Sarımehmet Barajı'nda suyun yükseldiğini dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Sarımemet Barajı'mızı geçen sene ile kıyaslayacak olursak, geçen sene aynı zamanlardaki kotun 9 metreküp daha üzerindeyiz. Doluluk oranı yaklaşık yüzde 64 seviyelerinde olup, aktif hacmimiz 66 milyon metreküptür. Morgedik Barajı da 95 milyon metreküplük depolama hacmine sahip. Geçen yıl aynı dönemlerde yüzde 19 doluluk oranına sahip olan Morgedik Barajı, bu sene yüzde 71 mertebesinde doluluk oranına sahip."

Van'da sadece Koçköprü Barajı'nda geçen yılın aynı dönemine göre suyun azaldığını belirten Aksoy, "Koçköprü Barajı'mızda doluluk oranı geçen yıl yüzde 45 iken, şu an yüzde 21 civarında. Van'da ilerleyen dönemde sulamayla ilgili bir sıkıntı yaşanmaması planlanmakta." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Van Gölü Van
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