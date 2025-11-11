HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi

Manisa’nın Kula ilçesinde etkili olan yağışlı hava, trafik kazasını da beraberinde getirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır makaslayarak yolu kapattı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametine trafik bir süre sağlanamadı.

Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi

Kaza, saat 13.30 sıralarında D300 karayolu Kavacık Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Şensözlü yönetimindeki tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı. Tır sürücüsü şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi 1

Öte yandan kaza sonucu İzmir - Ankara D300 karayolunun Uşak istikametine trafik akışı bir süre kapandı. Kazaya karışan tırın yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan'dan düşen uçakla ilgili ilk açıklama: "Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin"Erdoğan'dan düşen uçakla ilgili ilk açıklama: "Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin"
Pakistan'da mahkeme binası önünde patlama!Pakistan'da mahkeme binası önünde patlama!

Anahtar Kelimeler:
Manisa Kula
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.