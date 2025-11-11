Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi

Kaza, saat 13.30 sıralarında D300 karayolu Kavacık Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Şensözlü yönetimindeki tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı. Tır sürücüsü şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sonucu İzmir - Ankara D300 karayolunun Uşak istikametine trafik akışı bir süre kapandı. Kazaya karışan tırın yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.