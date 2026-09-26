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‘Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’ törenine damga vurdu: Tanzanyalı Osman Ali Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet etti, elini öptü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın final müsabakasını izledi. Tören alanında Tanzanyalı 11 yaşındaki pehlivan Osman Ali Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptü ve fotoğraf çektirdi. Türk büyükelçi tarafından evlat edinilen Tanzanyalı Osman Ali'nin hikayesi dikkat çekti.

‘Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’ törenine damga vurdu: Tanzanyalı Osman Ali Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet etti, elini öptü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 21. MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu Kapanış Programı'nın ardından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne geldi.

‘Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’ törenine damga vurdu: Tanzanyalı Osman Ali Cumhurbaşkanı Erdoğan la sohbet etti, elini öptü 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ‘YAĞLI GÜREŞ CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI’ ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Emin Ger, güreş meydanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Başpehlivan kategorisinde Mustafa Taş ve Orhan Okulu'nun final müsabakasını takip eden Erdoğan, pehlivanları tebrik etti.

‘Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’ törenine damga vurdu: Tanzanyalı Osman Ali Cumhurbaşkanı Erdoğan la sohbet etti, elini öptü 2

11 YAŞINDAKİ TANZANYALI OSMAN ALİ DAVUTOĞLU TÖRENE DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, er meydanındaki mücadeleyi izlerken yanına gelen 11 yaşındaki Tanzanyalı Osman Ali Davutoğlu ile sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA SOHBET ETTİ, ELİNİ ÖPTÜ

Kispetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek elini öpen, Balıkesir'de bir spor kulübünün güreş takımında yer alan ve katıldığı yarışmalarda "Arap Osman" olarak tanınan Davutoğlu, güreş sporuna duyduğu ilgiyi anlattı.

‘Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’ törenine damga vurdu: Tanzanyalı Osman Ali Cumhurbaşkanı Erdoğan la sohbet etti, elini öptü 3

TÜRK BÜYÜKELÇİ EVLAT EDİNMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik ettiği Davutoğlu'nun, Tanzanya'da anne ve babasını kaybettikten sonra Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu tarafından evlat edinildiği öğrenildi.

‘Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’ törenine damga vurdu: Tanzanyalı Osman Ali Cumhurbaşkanı Erdoğan la sohbet etti, elini öptü 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, altın kemer hediye etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de müsabakayı izledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tanzanya Recep Tayyip Erdoğan Güreş çocuk
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