‘Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’ törenine damga vurdu: Tanzanyalı Osman Ali Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet etti, elini öptü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 21. MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu Kapanış Programı'nın ardından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ‘YAĞLI GÜREŞ CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI’ ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Emin Ger, güreş meydanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Başpehlivan kategorisinde Mustafa Taş ve Orhan Okulu'nun final müsabakasını takip eden Erdoğan, pehlivanları tebrik etti.

11 YAŞINDAKİ TANZANYALI OSMAN ALİ DAVUTOĞLU TÖRENE DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, er meydanındaki mücadeleyi izlerken yanına gelen 11 yaşındaki Tanzanyalı Osman Ali Davutoğlu ile sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA SOHBET ETTİ, ELİNİ ÖPTÜ

Kispetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek elini öpen, Balıkesir'de bir spor kulübünün güreş takımında yer alan ve katıldığı yarışmalarda "Arap Osman" olarak tanınan Davutoğlu, güreş sporuna duyduğu ilgiyi anlattı.

TÜRK BÜYÜKELÇİ EVLAT EDİNMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik ettiği Davutoğlu'nun, Tanzanya'da anne ve babasını kaybettikten sonra Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu tarafından evlat edinildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, altın kemer hediye etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de müsabakayı izledi.

🔴 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası finali için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne geldi.



📌 Tanzanyalı 11 yaşındaki pehlivan Osman Ali Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptü ve fotoğraf çektirdi. pic.twitter.com/EO32hdLTz8 — Mynet (@mynet) September 26, 2026

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır