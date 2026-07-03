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Yağmur çatıları çökertti: 3'ü çocuk 4 can kaybı! Aileler kahroldu

Pakistan'da şiddetli yağışlar beraberinde facia getirdi. İki evin çatısı çökerken 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yağmur çatıları çökertti: 3'ü çocuk 4 can kaybı! Aileler kahroldu

Felaket Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana geldi. Çatısı çöken evlerde hayatını kaybeden aileler yasa boğuldu.

Yağmur çatıları çökertti: 3 ü çocuk 4 can kaybı! Aileler kahroldu 1

YAĞMUR, ÇATILARI ÇÖKERTTİ

Dawn gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Belucistan eyaletinin Zhob ve Khuzdar bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış, iki evin çatısının çökmesine neden oldu.

Yağmur çatıları çökertti: 3 ü çocuk 4 can kaybı! Aileler kahroldu 2

4 CAN KAYBI, 4 YARALI

İki ayrı olayda 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi de yaralandı.

Yağmur çatıları çökertti: 3 ü çocuk 4 can kaybı! Aileler kahroldu 3

ENKAZDAN CESETLER ÇIKARILDI

Arama kurtarma ekipleri, hayatını kaybedenlerin cesetlerini enkazdan çıkarırken, yaralılar da hastaneye kaldırıldı.

Yağmur çatıları çökertti: 3 ü çocuk 4 can kaybı! Aileler kahroldu 4

Yağmur çatıları çökertti: 3 ü çocuk 4 can kaybı! Aileler kahroldu 5

Yağmur çatıları çökertti: 3 ü çocuk 4 can kaybı! Aileler kahroldu 6

Yağmur çatıları çökertti: 3 ü çocuk 4 can kaybı! Aileler kahroldu 7
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan yağış
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