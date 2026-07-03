Yağmur çatıları çökertti: 3'ü çocuk 4 can kaybı! Aileler kahroldu

Felaket Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana geldi. Çatısı çöken evlerde hayatını kaybeden aileler yasa boğuldu.

YAĞMUR, ÇATILARI ÇÖKERTTİ

Dawn gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Belucistan eyaletinin Zhob ve Khuzdar bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış, iki evin çatısının çökmesine neden oldu.

4 CAN KAYBI, 4 YARALI

İki ayrı olayda 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi de yaralandı.

ENKAZDAN CESETLER ÇIKARILDI

Arama kurtarma ekipleri, hayatını kaybedenlerin cesetlerini enkazdan çıkarırken, yaralılar da hastaneye kaldırıldı.



Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır