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Yahşi'de su isale hattı patladı, yol trafiğe kapandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle asfaltın bir bölümü çökerken, metrelerce yükseğe fışkıran su, çevredeki cadde ve sokakları göle çevirdi.

Yahşi'de su isale hattı patladı, yol trafiğe kapandı

Olay Bodrum'a bağlı Yahşi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Büyük bir gürültüyle patlayan ana isale hattı, bölgede paniğe yol açtı. Patlamanın etkisiyle asfaltın bir bölümü çökerken, metrelerce yükseğe fışkıran su, çevredeki cadde ve sokakları göle çevirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, hasarın giderilmesi için çalışma başlattı. Yol güvenlik şeridiyle kapatılırken, ekipler onarım çalışması başlattı.
Yetkililer, araç trafiğine kapanan yolda sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini bildirdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum
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