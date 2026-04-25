Yakalanmamak için sürekli yer değiştiren şüpheli, polise yakalandı

Sakarya’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği belirlenen şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanmamak için sürekli yer değiştiren şüpheli, polise yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ş.K. (38) isimli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olduğu öğrenilen şahsın, gizlenmek gayesiyle bir adrese gittiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın yapılan GBT sorgusunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 7 ay, "hükümlünün kaçması" suçundan 5 ay olmak üzere toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, ayrıca "kasten yaralama" suçundan da ifadeye yönelik aramasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pusu kurdu, 30 yerinden bıçakladı! Eski eş dehşetiPusu kurdu, 30 yerinden bıçakladı! Eski eş dehşeti
İki otomobilin çarpıştığı kaza anı kameradaİki otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

İstanbul'da toprağın altından cephanelik çıktı

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

