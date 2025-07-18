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Çeşme'deki tartışma kanlı bitti! Yakalanmamak için yangın çıkarttı, baltayla öldürüp kaçtı

İzmir'in Çeşme ilçesinde iki site görevlisi arasında şezlong yeri nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Güvenlik görevlisi, başına aldığı baltalı darbeyle hayatını kaybederken cinayet sonrası kaçmaya çalışan şüphelinin, yakalanmamak için makilik alanda yangın çıkardığı iddia edildi.

Çeşme'deki tartışma kanlı bitti! Yakalanmamak için yangın çıkarttı, baltayla öldürüp kaçtı

Olay, gece saat 02.00 sıralarında, ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi Gücücek Koyu yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Soner Boztepe (29) ile komşu sitenin görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle komşu sitenin bekçisi olduğu öğrenilen şahıs, eline aldığı baltayla Boztepe’nin başına ağır bir darbe indirdi.

Sağ tarafından darbe alan ve kafasında açık yara bulunan Soner Boztepe olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Boztepe’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

JANDARMAYI OYALAMAK İÇİN YANGIN ÇIKARTTI İDDİASI!

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, titiz bir çalışma sonucu saldırganı tespit etti. Yapılan araştırmada, cinayeti komşu sitenin görevlisinin işlediği netleşti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüphelinin, yerini gizlemek ve jandarma ekiplerini oyalamak amacıyla çevredeki makilik alanda yangın çıkardığı öne sürüldü.

CİNAYET SEBEBİ 'ŞEZLONG'

Öte yandan cinayetin çıkış nedeninin ise iki site görevlisi arasında yaşanan "şezlong yeri" tartışması olduğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir çeşme
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