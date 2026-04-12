Yakıt deposunda 48 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

Osmaniye’de polis ekiplerince yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş halde 48 kilo 750 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüpheli bir araç durduruldu. Yabancı plakalı araçta yapılan detaylı aramada, yakıt deposuna özel olarak gizlenmiş 48 kilo 750 gram sıvı metamfetamin bulundu. Operasyonda ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 605 TL nakit para ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu H.P. isimli şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Osmaniye
