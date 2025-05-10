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Yalnız yaşayan kadın 4. kattan düştü

Samsun’un Bafra ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki kadın, apartmanın 4. katındaki evinden düşerek ağır yaralandı.

Yalnız yaşayan kadın 4. kattan düştü

Olay, saat 10.30 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Gazi Ünsal Ertekin Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 4. katında tek başına yaşayan L.Y (68), henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan zemine düştü.

Yalnız yaşayan kadın 4. kattan düştü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. L.Y’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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