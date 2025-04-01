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  4. Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

01.04.2025 23:36
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Yalova’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı.

Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Termal ilçesinde ikamet eden S.K., O.K., R.D., S.İ. ve H.K.’nin evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları ve ticaretini yaptıkları bilgisine ulaştı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 2 bin 366 adet sentetik ecza hap, 23 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 41 tabanca fişeği, 2 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yalova
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