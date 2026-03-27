Yalova’da evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı

Yalova’da düzenlenen operasyonda, evinde iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Çınarcık ilçesinde Y.T. isimli şüphelinin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Adrese yapılan baskında 1 adet iklimlendirme çadırı, 5 adet soğutucu LED panel, 3 adet elektronik fan, 7 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu ve 1 gram kokain ile çeşitli iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.T. hakkında, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

