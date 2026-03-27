Yalova’da evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Çınarcık ilçesinde Y.T. isimli şüphelinin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Adrese yapılan baskında 1 adet iklimlendirme çadırı, 5 adet soğutucu LED panel, 3 adet elektronik fan, 7 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu ve 1 gram kokain ile çeşitli iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.T. hakkında, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararı verildi.



