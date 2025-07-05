Yalova’da tarım işletmesinde yangın: 1 itfaiyeci yaralandı, 1’i de dumandan etkilendi

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bulunan bir tarım işletmesinin deposunda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüye yangın daha sonra bir otomobile sonrasında ise seraya sıçradı. Yangın bölgesine kısa sürede çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

İTFAİYE AMİRİNİN ELİ KESİLDİ

Yangına müdahale eden 1 itfaiye amiri eli kesilerek yaralandı. 1 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır