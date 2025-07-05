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Yalova’da tarım işletmesinde yangın: 1 itfaiyeci yaralandı, 1’i de dumandan etkilendi

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde faaliyet gösteren tarım işletmesinin deposunda çıkan otomobil ve seraya sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına müdahale eden 1 itfaiye amiri eli kesilerek yaralandı. Bir itfaiye eri ise dumandan etkilendi.

Yalova’da tarım işletmesinde yangın: 1 itfaiyeci yaralandı, 1’i de dumandan etkilendi

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bulunan bir tarım işletmesinin deposunda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüye yangın daha sonra bir otomobile sonrasında ise seraya sıçradı. Yangın bölgesine kısa sürede çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yalova’da tarım işletmesinde yangın: 1 itfaiyeci yaralandı, 1’i de dumandan etkilendi 1

İTFAİYE AMİRİNİN ELİ KESİLDİ

Yangına müdahale eden 1 itfaiye amiri eli kesilerek yaralandı. 1 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Yalova İtfaiye
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