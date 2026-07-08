'Yalvardı' demişti... Meloni, Trump'ı görmemek için yüzünü çevirdi

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında liderlerin birlikte verdiği aile fotoğrafı sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, ABD Başkanı Donald Trum'ın geldiği yöne bakmamak için yüzünü sık sık farklı yönlere çevirdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı Meloni'nin tavırlarını "Trump'a karşı mesafeli duruş" olarak yorumladı.

Fotoğraflara yansıyan görüntülerde Meloni'nin objektiflere poz verirken başını farklı yönlere çevirdiği, Trump ile göz göze gelmemeye çalıştığı yönünde paylaşımlar yapıldı.

Görüntüler, sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlenirken farklı yorumlara da neden oldu.

TRUMP "YALVARDI" DEMİŞTİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Fransa'daki G7 Zirvesi sırasında İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesi için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı, ona acıdım" ifadesini kullanmasına, İtalyan lider "Ben ve İtalya asla yalvarmayız" karşılığını vermiş; iki lider arasındaki gerilim tırmanmıştı.