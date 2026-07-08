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'Yalvardı' demişti... Meloni, Trump'ı görmemek için yüzünü çevirdi

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Devrim Karadağ

Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi kapsamında çekilen aile fotoğrafı sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ABD Başkanı Donald Trump geldiği sırada aldığı tavır gündem oldu. Trump'ın Fransa'daki G7 Zirvesi sırasında Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı, ona acıdım" ifadesi sonrası başlayan gerilim, İki liderin arasını açmıştı.

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında liderlerin birlikte verdiği aile fotoğrafı sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, ABD Başkanı Donald Trum'ın geldiği yöne bakmamak için yüzünü sık sık farklı yönlere çevirdiği görüldü.

Yalvardı demişti... Meloni, Trump ı görmemek için yüzünü çevirdi 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı Meloni'nin tavırlarını "Trump'a karşı mesafeli duruş" olarak yorumladı.

Fotoğraflara yansıyan görüntülerde Meloni'nin objektiflere poz verirken başını farklı yönlere çevirdiği, Trump ile göz göze gelmemeye çalıştığı yönünde paylaşımlar yapıldı.

Yalvardı demişti... Meloni, Trump ı görmemek için yüzünü çevirdi 2

Görüntüler, sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlenirken farklı yorumlara da neden oldu.

TRUMP "YALVARDI" DEMİŞTİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Fransa'daki G7 Zirvesi sırasında İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesi için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı, ona acıdım" ifadesini kullanmasına, İtalyan lider "Ben ve İtalya asla yalvarmayız" karşılığını vermiş; iki lider arasındaki gerilim tırmanmıştı.

Yalvardı demişti... Meloni, Trump ı görmemek için yüzünü çevirdi 3

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