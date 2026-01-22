Yangın faciası! Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi: 2 yaralı

Samsun'da kaynar suya dökülen benzin faciaya yol açıyordu. Olay, İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi.

İKİ KİŞİ KAYNAR SUYUN İÇİNE BENZİN DÖKTÜ

Edinilen bilgiye göre, evde bulunan iki kişi kaynar suyun içine benzin döktü. Benzinin kaynar suyla temas etmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Patlamanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

