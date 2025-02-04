HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yangın merdiveni nasıl olmalı? Yangın merdiveni ölçüleri nelerdir? Yangın merdiveni yönetmenliği ve zorunluluğu

Yangın merdiveni nasıl olmalı? Yangın merdiveni ölçüleri nelerdir? Yangın merdiveni yönetmenliği ve zorunluluğu

Ferhan Petek Ferhan Petek
29.01.2025 17:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acil durumlar meydana geldiğinde binalarda, içindeki kişilerin güvenli bir şekilde binadan çıkartılabilmesini sağlayan, dış cepheye monte edilmiş özel kaçış merdivenleri bulunur. Bu merdivenler yangın merdiveni olarak isimlendirilmiş olsalar da farklı afet durumlarında da kullanılabilmektedir.

Yangın merdiveni nasıl olmalı? Yangın merdiveni ölçüleri nelerdir? Yangın merdiveni yönetmenliği ve zorunluluğu

Yangınlar ya da depremler gibi afet durumlarında binalarda yer alsa da asansörün kullanılması problem olacağı için yangın merdivenlerinden tahliye yapılır. Bu nedenle de yangın merdivenleri hayati önem taşımaktadır. Yapılan yangın merdivenlerinin insan hayatını tehlikeye atmayacak, aksine güvenlik sağlayabilecek, resmi olarak belirlenen kurallara uygun bir şekilde inşa ve monte edilmesi de son derece önemlidir.

Yangın merdiveni nasıl olmalıdır?

Binalarda yangın alarmı çaldığı zaman ve yangın tespit edildiği zaman öncelikli olarak sakin kalabilmek çok önemlidir. Önceden yapılan yönlendirmelere göre yangın çıkış kapıları takip edilmeli ve en yakın yangın merdivenine ulaşım sağlanmalıdır. Merdiveni kullanırken hızlı ama dikkatli olunmalıdır.

Yangın merdiveni yönetmenliği ve zorunluluğu doğrultusunda merdivenler şu özelliklere sahip olmalıdır:

  • Yeterli genişlikte olmalıdır.
  • Aydınlatmalar olmalıdır.
  • Merdivene yönlendirilen tabelalar binadaki uygun yerlere önceden yerleştirilmelidir.
  • Kapıları dışarıdan açılamaz olmalıdır ancak içeriden kolaylıkla açılabilmelidir.
  • Basamaklar kaygan olmamalıdır.
  • Yangına dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmış olmalıdır.
  • Kolay ulaşılabilmelidir.

Yangın merdivenleri binaların yapılarına ve kullanım amaçlarına göre tasarlanmış olmalıdır. İki temel yangı merdiveni türü vardır. Bunlar Z tipi merdiven ve açık, dairesel merdivenlerdir. İki farklı tipteki merdivenin de kendine has özellikleri bulunur.

Yangın merdiveni ölçüleri nelerdir?

Türkiye’de yangın merdivenleri için ölçüler binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmiş ve düzenlenmiştir. Bu düzenleme doğrultusunda temel ölçü standartları şu şekildedir:

  • Merdivenin genişliği en az 100 cm olmalıdır.
  • Basamakların genişliği en az 25 cm olmalıdır.
  • Basamak yükseklikleri en çok 17.5 cm olmalıdır.
  • Korkulukların yüksekliği en az 110 cm olmalıdır.
  • Yangın çıkış kapısının genişliği en az 90 cm olmalıdır.
  • Binanın yüksekliği 21. 50 m’den daha fazla ise iki kaçış merdiveni zorunludur.
Anahtar Kelimeler:
yangın merdiven
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

Yenidoğan bebeklerine verdikleri isim sosyal medyada tepki çekti

Yenidoğan bebeklerine verdikleri isim sosyal medyada tepki çekti

Öcalan'a 'sayın' demişti... MHP'li isim istifa etti

Öcalan'a 'sayın' demişti... MHP'li isim istifa etti

Çok ilginç gelişme: Düzce Vali Yardımcısı Mustafa Pala FETÖ'den tutuklandı! ABD detayı...

Çok ilginç gelişme: Düzce Vali Yardımcısı Mustafa Pala FETÖ'den tutuklandı! ABD detayı...

Yavaş'a destek çıkmadı! Özgür Özel'den 'adaylık' resti

Yavaş'a destek çıkmadı! Özgür Özel'den 'adaylık' resti

'Bunu yaparak mezarımı hazırlamışım' dedi ve ekledi: Ölümcül zehir!

'Bunu yaparak mezarımı hazırlamışım' dedi ve ekledi: Ölümcül zehir!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.