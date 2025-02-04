Yangın merdiveni nasıl olmalı? Yangın merdiveni ölçüleri nelerdir? Yangın merdiveni yönetmenliği ve zorunluluğu

Yangınlar ya da depremler gibi afet durumlarında binalarda yer alsa da asansörün kullanılması problem olacağı için yangın merdivenlerinden tahliye yapılır. Bu nedenle de yangın merdivenleri hayati önem taşımaktadır. Yapılan yangın merdivenlerinin insan hayatını tehlikeye atmayacak, aksine güvenlik sağlayabilecek, resmi olarak belirlenen kurallara uygun bir şekilde inşa ve monte edilmesi de son derece önemlidir.

Yangın merdiveni nasıl olmalıdır?

Binalarda yangın alarmı çaldığı zaman ve yangın tespit edildiği zaman öncelikli olarak sakin kalabilmek çok önemlidir. Önceden yapılan yönlendirmelere göre yangın çıkış kapıları takip edilmeli ve en yakın yangın merdivenine ulaşım sağlanmalıdır. Merdiveni kullanırken hızlı ama dikkatli olunmalıdır.

Yangın merdiveni yönetmenliği ve zorunluluğu doğrultusunda merdivenler şu özelliklere sahip olmalıdır:

Yeterli genişlikte olmalıdır.

Aydınlatmalar olmalıdır.

Merdivene yönlendirilen tabelalar binadaki uygun yerlere önceden yerleştirilmelidir.

Kapıları dışarıdan açılamaz olmalıdır ancak içeriden kolaylıkla açılabilmelidir.

Basamaklar kaygan olmamalıdır.

Yangına dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılmış olmalıdır.

Kolay ulaşılabilmelidir.

Yangın merdivenleri binaların yapılarına ve kullanım amaçlarına göre tasarlanmış olmalıdır. İki temel yangı merdiveni türü vardır. Bunlar Z tipi merdiven ve açık, dairesel merdivenlerdir. İki farklı tipteki merdivenin de kendine has özellikleri bulunur.

Yangın merdiveni ölçüleri nelerdir?

Türkiye’de yangın merdivenleri için ölçüler binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmiş ve düzenlenmiştir. Bu düzenleme doğrultusunda temel ölçü standartları şu şekildedir: