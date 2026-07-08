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Yangında bağevi kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası bağevi kullanılamaz hale geldi.

Yangında bağevi kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre, olay Sandıklı ilçesi Eski Afyon yolu üzerindeki Şehir Stadyumu yakınlarında meydana geldi.

Bölgedeki bir arazide bulunan A.Ö.’ye ait ve bağ evi (barınak) olarak kullanılan yapıda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri ve yükselen dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine hızla Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangın nedeniyle bağ evi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Yangında bağevi kullanılamaz hale geldi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Afyonkarahisar
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