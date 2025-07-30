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Yangında depoda sakladıkları 90 bin TL kül olan aile Merkez Bankası’na başvurdu

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan yangında yatalak annesini kurtarmak için mücadele veren Nuriye Sarıdemir ve ailesi, Kurban Bayramı’nda sattıkları küçükbaş hayvanlardan elde ettikleri 90 bin lirayı depoyla birlikte kaybetti. Aile, yanan paraların yenilenmesi için Merkez Bankası’na başvurdu.

Yangında depoda sakladıkları 90 bin TL kül olan aile Merkez Bankası’na başvurdu

25 Temmuz Cuma günü Serik’te otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, eski bir okul binası ile Sarıdemir ailesinin evinin yanındaki ahır ve depoya sıçradı. Alevlerin sardığı ahşap depo tamamen yanarken, çiftin Kurban Bayramı’nda sattıkları küçükbaş hayvanlardan elde ettikleri ve depoda sakladıkları 90 bin lira ile hayvan yemleri küle döndü. Parayla yeniden yem almayı ve yatalak olan 76 yaşındaki Semiye Şenay’ın tedavi masraflarını karşılamayı planlayan Sarıdemir çifti, Merkez Bankası’na başvurarak 90 bin liranın yenilenmesini talep etti. Başvurunun yetkililer tarafından değerlendirildiği öğrenildi.

Yangında depoda sakladıkları 90 bin TL kül olan aile Merkez Bankası’na başvurdu 1

"EV Mİ KURTULSUN PARA MI, ÖNCE ANNEM DEDİM"

Yangın sırasında evde annesiyle birlikte bulunduğuun anlatan 47 yaşındaki Nuriye Sarıdemir, "Ahırda koyunlara su verdim, çıktığımda dumanı gördüm. Evde yatalak annem vardı. Onu yerde sürükleyerek dışarı çıkardım. Ev mi kurtulsun para mı, önce annem dedim. Komşular yardıma yetişti ama malımız, yemimiz, paramız her şeyimiz yandı" dedi.

"‘SADECE ANNEMİ KURTAR’ DEDİM"

Yatalak olan Semiye Şenay yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Yatakta yatıyordum. Çocuklardan biri ‘Yanıyoruz’ dedi. Beni dışarı çıkarmışlar, nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda her yer alev ve duman içindeydi. Bir haftadır duman kusuyorum, çok korktum."

Yangında depoda sakladıkları 90 bin TL kül olan aile Merkez Bankası’na başvurdu 2

Yangın sırasında evde olmayan ve durumu yoldayken öğrenen Yüksel Sarıdemir (52) ise, "Serik’ten geliyordum. Uzaktan evin yandığını gördüm. Eşim beni aradı, ‘Sadece annemi kurtar’ dedim. Diğer şeyler telafi olur ama can olmaz" diye konuştu.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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antalya yangın para Merkez Bankası
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